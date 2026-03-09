OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|
09.03.2026 11:22:34
EQS-Adhoc: OHB SE bestätigt fortlaufende Gespräche für die Beteiligung an Vergabeverfahren der öffentlichen Hand
|
EQS-Ad-hoc: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges
OHB SE bestätigt fortlaufende Gespräche für die Beteiligung an Vergabeverfahren der öffentlichen Hand
In Bezug auf Medienberichte vom vergangenen Wochenende bestätigt die OHB SE (ISIN DE0005936124, Prime Standard), wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 26. Januar 2026 bekanntgegeben, die Gespräche mit verschiedenen Parteien zu einer möglichen Kooperation für die Beteiligung an Vergabeverfahren der öffentlichen Hand.
Kontakt:
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Ende der Insiderinformation
09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OHB SE
|Manfred-Fuchs-Platz 2-4
|28359 Bremen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 421 2020 8
|E-Mail:
|info@ohb.de
|Internet:
|www.ohb.de
|ISIN:
|DE0005936124
|WKN:
|593612
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2287882
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2287882 09.03.2026 CET/CEST
