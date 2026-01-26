OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|
26.01.2026 14:30:24
EQS-Adhoc: OHB SE bestätigt Gespräche zu einer möglichen Kooperation mit dem Rheinmetall-Konzern
|
EQS-Ad-hoc: OHB SE / Schlagwort(e): Kooperation/Stellungnahme
OHB SE bestätigt Gespräche zu einer möglichen Kooperation mit dem Rheinmetall-Konzern
In Bezug auf heutige Kapitalmarktgerüchte bestätigt die OHB SE (ISIN DE0005936124, Prime Standard) laufende Gespräche mit dem Rheinmetall-Konzern zu einer Kooperation für die Beteiligung an möglichen Vergabeverfahren der öffentlichen Hand.
Kontakt:
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Ende der Insiderinformation
26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OHB SE
|Manfred-Fuchs-Platz 2-4
|28359 Bremen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 421 2020 8
|E-Mail:
|info@ohb.de
|Internet:
|www.ohb.de
|ISIN:
|DE0005936124
|WKN:
|593612
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2265998
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2265998 26.01.2026 CET/CEST
