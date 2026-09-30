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30.09.2026 11:32:33

EQS-Adhoc: PALFINGER AG: Wertberichtigung des Russland-Geschäfts und Vorbereitung der Entkonsolidierung

EQS-Ad-hoc: Palfinger AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
PALFINGER AG: Wertberichtigung des Russland-Geschäfts und Vorbereitung der Entkonsolidierung

30.09.2026 / 11:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bergheim, Österreich am 30. September 2026

PALFINGER AG: Wertberichtigung des Russland-Geschäfts und Vorbereitung der Entkonsolidierung

Vorstand und Aufsichtsrat der PALFINGER AG haben in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, dass mit der Umsetzung einer rechtlichen Struktur zur Verstärkung des Ring Fencings der russischen Beteiligungen (d.h. der bestehenden organisatorischen Selbständigkeit), die in einer bilanziellen Entkonsolidierung der russischen Einheiten resultiert, konkret begonnen werden soll.

Infolgedessen werden Vermögensgegenstände in Russland in Höhe von etwa EUR 135 Mio. im Q3 2026 ergebniswirksam wertzuberichtigen sein.

Der Vorstand erwartet für den Berichtszeitraum Q1-Q3 2026 ein EBIT von rund EUR 120 Mio. (Q1-Q3 2025: EUR 130,7 Mio.). Nach den anwendbaren Buchführungsvorschriften ist der Effekt aus der Wertberichtigung nicht im EBIT, sondern als Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (Result from Discontinued Operations) gesondert zu zeigen. Die Wertberichtigung wird folglich das Net Income entsprechend vermindern.

Es wird erwartet, dass das Net Income durch die Entkonsolidierung in den kommenden Quartalen mit einem weiteren erheblichen Effekt im Zusammenhang mit dem Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung belastet wird. Die Höhe des Effekts ist abhängig von der Währungsentwicklung und würde derzeit rund EUR 45 Mio. betragen.
Rückfragehinweis:  
Hannes Roither | VP Investor Relations | PALFINGER AG  
T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com 

 


Ende der Insiderinformation

30.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Palfinger AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5020 Salzburg
Österreich
Telefon: +43 (0)662/2281-81101
Fax: +43 (0)662/2281-81070
E-Mail: ir@palfinger.com
Internet: www.palfinger.ag
ISIN: AT0000758305
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900IFAV83BX8O1O91
EQS News ID: 2407820

 
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2407820  30.09.2026 CET/CEST

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