Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
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30.09.2026 11:32:33
EQS-Adhoc: PALFINGER AG: Wertberichtigung des Russland-Geschäfts und Vorbereitung der Entkonsolidierung
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EQS-Ad-hoc: Palfinger AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
Bergheim, Österreich am 30. September 2026
PALFINGER AG: Wertberichtigung des Russland-Geschäfts und Vorbereitung der Entkonsolidierung
Vorstand und Aufsichtsrat der PALFINGER AG haben in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, dass mit der Umsetzung einer rechtlichen Struktur zur Verstärkung des Ring Fencings der russischen Beteiligungen (d.h. der bestehenden organisatorischen Selbständigkeit), die in einer bilanziellen Entkonsolidierung der russischen Einheiten resultiert, konkret begonnen werden soll.
Infolgedessen werden Vermögensgegenstände in Russland in Höhe von etwa EUR 135 Mio. im Q3 2026 ergebniswirksam wertzuberichtigen sein.
Der Vorstand erwartet für den Berichtszeitraum Q1-Q3 2026 ein EBIT von rund EUR 120 Mio. (Q1-Q3 2025: EUR 130,7 Mio.). Nach den anwendbaren Buchführungsvorschriften ist der Effekt aus der Wertberichtigung nicht im EBIT, sondern als Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (Result from Discontinued Operations) gesondert zu zeigen. Die Wertberichtigung wird folglich das Net Income entsprechend vermindern.
Es wird erwartet, dass das Net Income durch die Entkonsolidierung in den kommenden Quartalen mit einem weiteren erheblichen Effekt im Zusammenhang mit dem Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung belastet wird. Die Höhe des Effekts ist abhängig von der Währungsentwicklung und würde derzeit rund EUR 45 Mio. betragen.
Rückfragehinweis:
Hannes Roither | VP Investor Relations | PALFINGER AG
T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com
Ende der Insiderinformation
30.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Palfinger AG
|Lamprechtshausener Bundesstraße 8
|5020 Salzburg
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)662/2281-81101
|Fax:
|+43 (0)662/2281-81070
|E-Mail:
|ir@palfinger.com
|Internet:
|www.palfinger.ag
|ISIN:
|AT0000758305
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900IFAV83BX8O1O91
|EQS News ID:
|2407820
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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