Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|
30.09.2026 11:32:33
EQS-Adhoc: PALFINGER AG: Write-down of the Russian business and preparation for deconsolidation
|
EQS-Ad-hoc: Palfinger AG / Key word(s): Profit Warning
Bergheim, Austria on September 30, 2026
PALFINGER AG: Write-down of the Russian business and preparation for deconsolidation
At today’s meeting of the Supervisory Board, the Executive Board and the Supervisory Board of PALFINGER AG resolved to specifically commence the implementation of a legal structure to strengthen the ring-fencing of the Russian entities — i.e. the existing organizational independence — which will result in the Russian entities being deconsolidated.
As a result, an impairment loss concerning the assets in Russia amounting to approximately EUR 135 million will have to be recognized in Q3 2026.
The Executive Board expects an EBIT of around EUR 120 million for the reporting period Q1–Q3 2026 (Q1–Q3 2025: EUR 130.7 million). Under the applicable accounting standards, the impairment effect is not recognized in EBIT but is reported separately as result from discontinued operations. Consequently, the write-down will reduce net income.
As a result of the deconsolidation, net income is expected to be further significantly impacted in the coming quarters in connection with the currency translation reserve. The amount of this effect depends on currency developments and would currently be around EUR 45 million.
Further inquiries:
Hannes Roither | VP Investor Relations | PALFINGER AG
T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com
End of Inside Information
30-Sep-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Palfinger AG
|Lamprechtshausener Bundesstraße 8
|5020 Salzburg
|Austria
|Phone:
|+43 (0)662/2281-81101
|Fax:
|+43 (0)662/2281-81070
|E-mail:
|ir@palfinger.com
|Internet:
|www.palfinger.ag
|ISIN:
|AT0000758305
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Official Market)
|LEI Code:
|529900IFAV83BX8O1O91
|EQS News ID:
|2407820
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2407820 30-Sep-2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palfinger AG
|
30.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime fällt mittags (finanzen.at)
|
30.09.26
|EQS-Adhoc: PALFINGER AG: Wertberichtigung des Russland-Geschäfts und Vorbereitung der Entkonsolidierung (EQS Group)
|
30.09.26
|EQS-Adhoc: PALFINGER AG: Write-down of the Russian business and preparation for deconsolidation (EQS Group)
Analysen zu Palfinger AG
|29.07.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
|29.07.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
|29.07.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.24
|Palfinger neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Palfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.23
|Palfinger buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.06.23
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palfinger AG
|27,45
|-9,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.