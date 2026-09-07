EQS-Adhoc: paragon GmbH & Co. KGaA und zwei weitere Gesellschaften der paragon-Gruppe stellen Insolvenzanträge

EQS-Ad-hoc: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Insolvenz/Insolvenz

paragon GmbH & Co. KGaA und zwei weitere Gesellschaften der paragon-Gruppe stellen Insolvenzanträge



07.09.2026 / 11:51 CET/CEST

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paragon GmbH & Co. KGaA, Delbrück

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

paragon GmbH & Co. KGaA und zwei weitere Gesellschaften der paragon-Gruppe stellen Insolvenzanträge

Delbrück, 07. September 2026 – paragon [ISIN DE0005558696] hat heute beim Amtsgericht Paderborn Antrag auf Eröffnung von Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaften paragon GmbH & Co. KGaA, paragon electronic GmbH und paragon movasys GmbH wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt.

Die Stellung der Insolvenzanträge wurde unvermeidlich, nachdem ein Investor trotz Nachfristsetzung seinen vertraglichen Pflichten zur Auszahlung von Darlehen in zweistelliger Millionenhöhe nicht nachgekommen ist. Aufgrund des endgültigen Scheiterns der Transaktion kann paragon nicht sämtliche fälligen Verbindlichkeiten begleichen.

Die Geschäftsführung der paragon GmbH & Co. KGaA geht davon aus, dass nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters die Geschäftstätigkeit der Gesellschaften der paragon-Gruppe fortgeführt wird.

paragon GmbH & Co. KGaA

Delbrück

Die Geschäftsführung

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität . Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Ansprechpartner Kapitalmarkt

paragon GmbH & Co. KGaA

Klaus Dieter Frers

E-Mail: investor@paragon.ag