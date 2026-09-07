paragon Aktie
WKN: 555869 / ISIN: DE0005558696
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07.09.2026 11:51:04
EQS-Adhoc: paragon GmbH & Co. KGaA und zwei weitere Gesellschaften der paragon-Gruppe stellen Insolvenzanträge
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EQS-Ad-hoc: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Insolvenz/Insolvenz
paragon GmbH & Co. KGaA, Delbrück
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR)
paragon GmbH & Co. KGaA und zwei weitere Gesellschaften der paragon-Gruppe stellen Insolvenzanträge
Delbrück, 07. September 2026 – paragon [ISIN DE0005558696] hat heute beim Amtsgericht Paderborn Antrag auf Eröffnung von Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaften paragon GmbH & Co. KGaA, paragon electronic GmbH und paragon movasys GmbH wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt.
Die Stellung der Insolvenzanträge wurde unvermeidlich, nachdem ein Investor trotz Nachfristsetzung seinen vertraglichen Pflichten zur Auszahlung von Darlehen in zweistelliger Millionenhöhe nicht nachgekommen ist. Aufgrund des endgültigen Scheiterns der Transaktion kann paragon nicht sämtliche fälligen Verbindlichkeiten begleichen.
Die Geschäftsführung der paragon GmbH & Co. KGaA geht davon aus, dass nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters die Geschäftstätigkeit der Gesellschaften der paragon-Gruppe fortgeführt wird.
paragon GmbH & Co. KGaA
Delbrück
Die Geschäftsführung
Über die paragon GmbH & Co. KGaA
Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.
Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).
Ansprechpartner Kapitalmarkt
paragon GmbH & Co. KGaA
Klaus Dieter Frers
E-Mail: investor@paragon.ag
Ende der Insiderinformation
07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|paragon GmbH & Co. KGaA
|Bösendamm 11
|33129 Delbrück
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)5250 9762 - 0
|Fax:
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|E-Mail:
|investor@paragon.ag
|Internet:
|www.paragon.ag
|ISIN:
|DE0005558696, DE000A2GSB86,
|WKN:
|555869, A2GSB8,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299003KK8544RT71R38
|EQS News ID:
|2394900
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2394900 07.09.2026 CET/CEST
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