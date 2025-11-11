PATRIZIA Aktie

WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

11.11.2025 14:31:33

EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA erhöht Prognose für EBITDA und EBITDA Marge und konkretisiert Prognose für Assets under Management (AUM) für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung
PATRIZIA SE: PATRIZIA erhöht Prognose für EBITDA und EBITDA Marge und konkretisiert Prognose für Assets under Management (AUM) für das Geschäftsjahr 2025

11.11.2025 / 14:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Auf Basis der finanziellen Entwicklungen in den ersten neun Monaten 2025 konkretisiert die PATRIZIA SE die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wie folgt:

Das EBITDA wird aufgrund der anhaltenden Kostendisziplin und der positiven finanziellen Entwicklungen in den ersten neun Monaten 2025 nunmehr in einer Bandbreite zwischen 50,0 – 65,0 Mio. EUR (bisher: 40,0 – 60,0 Mio. EUR) erwartet. Dementsprechend wird die EBITDA Marge nunmehr in einer Bandbreite von 19,0 – 24,0% erwartet (bisher: 15,2 – 20,8%).
Die AUM-Prognose wird aufgrund des geringer als erwartet eingeworbenen Eigenkapitals und geringeren Investmentaktivitäten für Kunden sowie Währungseffekten auf eine Bandbreite zwischen 56,0 – 60,0 Mrd. EUR (bisher: 58,0 – 62,0 Mrd. EUR) konkretisiert.

In den ersten neun Monaten 2025 verzeichnete das EBITDA einen Anstieg auf 44,6 Mio. EUR (9M 20241: 6,7 Mio. EUR), während die EBITDA Marge auf 22,1% (9M 20241: 3,5%, +18,6 Prozentpunkte) stieg. Dies ist vor allem auf eine strikte Kostendisziplin und ein verbessertes Co-Investment Ergebnis zurückzuführen. Die AUM verzeichneten zum 30. September 2025 ein Wachstum auf 56,3 Mrd. EUR gegenüber dem Vorquartal (30.06.2025: 55,9 Mrd. EUR), lagen jedoch leicht unter dem Wert zum Jahresende 2024 (31. Dezember 2024: 56,4 Mrd. EUR).

1 Angepasste Zahlen

Kontakt:
Dr. Janina Rochell
Director Investor Relations
Phone:+49 69 643505-1229
Mobile: +49 151 64085881
investor.relations@patrizia.ag


Ende der Insiderinformation

11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 - 509 10-600
Fax: +49 (0)821 - 509 10-999
E-Mail: investor.relations@patrizia.ag
Internet: www.patrizia.ag
ISIN: DE000PAT1AG3
WKN: PAT1AG
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2227800

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2227800  11.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu PATRIZIA SEmehr Nachrichten