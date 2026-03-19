EQS-Adhoc: Personelle Veränderungen im Vorstand der Krones AG

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Personelle Veränderungen im Vorstand der Krones AG



19.03.2026 / 16:14 CET/CEST

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Neutraubling, 19.03.2026. Der Aufsichtsrat der Krones AG („Gesellschaft“) hat in seiner heutigen Sitzung wesentliche personelle Weichenstellungen zur langfristigen Sicherung der Kontinuität in der Führung des Unternehmens beschlossen.

Der amtierende Vorstandsvorsitzende Christoph Klenk wird im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat bereits nach der kommenden ordentlichen Hauptversammlung zum Ablauf des 10. Juni 2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden. Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat heute mit Wirkung zum 11. Juni 2026 Herrn Thomas Ricker berufen, der dem Vorstand bereits seit 2012 angehört.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 hat der Aufsichtsrat zudem zwei weitere Mitglieder bis zum 30. Juni 2029 in den Vorstand bestellt. Herr Bülent Bayraktar wird künftig den Bereich Process and System Solutions leiten. Herr Reinhold Jung wird in Zukunft den Bereich Ressort International Operations and Services verantworten. Der Vertrag des Vorstandsmitglieds Markus Tischer, der künftig als CTO auch die Leitung des Bereichs Maschinen und Anlagen für die Abfüll- und Verpackungstechnik übernehmen wird, wurde um fünf weitere Jahre bis zum 31. Dezember 2031 verlängert.



Kontakt:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 9401 70-1169

E-Mail: olaf.scholz@krones.com



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