Pferdewetten.de Aktie

Pferdewetten.de für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 16:23:04

EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Christian Gruber zum neuen Vorstandsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Personalie
pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Christian Gruber zum neuen Vorstandsvorsitzenden

20.01.2026 / 16:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

 

pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Christian Gruber zum neuen Vorstandsvorsitzenden

 

Düsseldorf, 20. Januar 2026 – Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat Herrn Christian Gruber mit Wirkung vom 01. März 2026 zum neuen Vorsitzenden des Vorstands berufen.

Christian Gruber (Jahrgang 1970) ergänzt den derzeitigen Vorstand, bestehend aus Pierre Hofer, Ronny Kießling und Lars Corbo. Sein Aufgabenbereich wird den Ausbau der Sportwette im Retail- und Online-Geschäft, dazu das Marketing und die Kommunikation des Unternehmens sowie Human Resources umfassen. Pierre Hofer wird sich auf die Pferdewetten-Aktivitäten und den Bereich Investor Relations konzentrieren.

Der studierte Jurist bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem Fußballgeschäft (Marketing u.a. für Bundesligisten wie den 1. FC Köln, Head of Media & PR beim VfL Bochum und Director Media, PR & Marketing beim 1. FC Kaiserslautern) mit, war bei Tipico als Managing Director verantwortlich für das Geschäft u.a. in Deutschland und Österreich, arbeitete als Managing Director bei Sport1 und wechselte von dort zu William Hill. Seit Anfang 2025 war Christian Gruber als COO für Merkur Bets tätig.

 

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

 

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag



Ende der Insiderinformation

20.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2263166

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2263166  20.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pferdewetten.de AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Pferdewetten.de AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pferdewetten.de AG 2,61 0,00% Pferdewetten.de AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zollsorgen: ATX und DAX geben letztlich kräftig nach -- Wall Street schlussendlich deutlich tiefer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich tiefer. Die US-Börsen mussten am Dienstag starke Verluste hinnehmen. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen