Pferdewetten.de Aktie

Pferdewetten.de für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 16:48:03

EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Außerordentliche Abschreibungen drücken EBITDA für 2024 auf minus circa 18,8 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Gewinnwarnung
pferdewetten.de AG: Außerordentliche Abschreibungen drücken EBITDA für 2024 auf minus circa 18,8 Mio. Euro

30.01.2026 / 16:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

pferdewetten.de AG: Außerordentliche Abschreibungen drücken EBITDA für 2024 auf minus circa 18,8 Mio. Euro

 

Düsseldorf, 30. Januar 2026 – Das EBITDA der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) für das Geschäftsjahr 2024 wird nach Rücksprache mit dem Abschlussprüfer durch außerordentliche Abschreibungen auf minus circa 18,8 Mio. Euro sinken. Diese einmaligen Sondereffekte betreffen die Bilanzansätze im Beteiligungsbereich sowie bei den latenten Steuern und belaufen sich 2024 auf minus circa 9 Mio. Euro.

Am 14.11.2024 hatte die AG für 2024 für das EBITDA einen hohen negativen einstelligen Millionenbetrag avisiert.

Der GGR, also der Gross Gaming Revenue, lag 2024 bei circa 68,4 Mio. Euro.

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 liegt mit circa 46,3 Mio. Euro gut 82% oberhalb des Umsatzes des Geschäftsjahres 2023. Damals wurden 25,4 Mio. Euro erlöst.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand eine weitere Umsatzsteigerung um über 20% auf circa 55 bis 57 Mio. Euro. Die Guidance fürs EBITDA 2025 mit plus 0,7 bis 1,2 Mio. Euro wird bestätigt.

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

 

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag



Ende der Insiderinformation

30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2268984

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2268984  30.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pferdewetten.de AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Pferdewetten.de AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pferdewetten.de AG 2,61 -3,69% Pferdewetten.de AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen