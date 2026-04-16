Pferdewetten.de Aktie
WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777
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16.04.2026 22:48:24
EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbuße in mittlerer sechsstelliger Höhe an
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EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbuße in mittlerer sechsstelliger Höhe an
Düsseldorf, 16. April 2026 – Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) gibt bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Gesellschaft eine Geldbuße im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich wegen leichtfertiger Zuwiderhandlungen gegen Paragrafen des Wertpapierhandelsgesetzes angekündigt hat.
Mitteilende Person:
Kontakt:
pferdewetten.de AG
Telefon: +49 (0) 211 781 782 10
E-Mail: ir@pferdewetten.de
www.pferdewetten.ag
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|pferdewetten.de AG
|Kaistr. 4
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2 11 / 7817820
|Fax:
|+49 (0)2 11 / 78178299
|E-Mail:
|verwaltung@pferdewetten.de
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
|ISIN:
|DE000A2YN777
|WKN:
|A2YN77
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2310130
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2310130 16.04.2026 CET/CEST
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