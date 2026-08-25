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25.08.2026 11:38:53

EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

25.08.2026 / 11:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

 

pferdewetten.de AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

 

Düsseldorf, 25. August 2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) haben heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2026 beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 5,83 Mio. Euro. Es werden bis zu 2.650.0000 neue Aktien zum Bezugspreis von 2,20 Euro je Aktie ausgegeben.

Bestehende Aktionäre werden die Möglichkeit haben, die neuen Aktien im Rahmen eines Bezugsangebots im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu zeichnen. Der Bezugszeitraum steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt und werden nach der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 zum Handel im Regulierten Markt zugelassen. Das Bezugsverhältnis beträgt 7:2 (d. h. sieben bestehende Aktien gewähren das Recht zum Bezug von zwei neuen Aktien). Ein Aktionär hat zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses auf seine Bezugsrechte aus 2.881 bestehenden Aktien verzichtet.

Die Gesellschaft befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Investoren über den Abschluss einer Backstop-Vereinbarung, in welcher sich die Investoren verpflichten würden, sich durch die Zeichnung von insgesamt 2 Mio. neuen Aktien der Gesellschaft mit einem signifikanten Betrag an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird hauptsächlich für die Finanzierung aktueller Akquisitionen im Sportwetten-Retailgeschäft und der Verbesserung der Kapitalstruktur sowie zum strategischen Ausbau der Geschäftstätigkeit verwendet.

 

Mitteilende Person:

Christian Gruber, Vorsitzender des Vorstands

 

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag



Ende der Insiderinformation

25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200QG00R11VCOUR60
EQS News ID: 2388320

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2388320  25.08.2026 CET/CEST

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