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22.10.2026 19:03:33

EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Vorstand ordnet Segment Equity neu

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Fusion/Bedeutende Verträge
pferdewetten.de AG: Vorstand ordnet Segment Equity neu

22.10.2026 / 19:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

 

pferdewetten.de AG: Vorstand ordnet Segment Equity neu

 

Düsseldorf, 22. Oktober 2026 – Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute beschlossen, im Segment Equity vereinbarte Käufe von Sportwetten-Shops nicht weiterzuverfolgen. Dies betrifft unter anderem den mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 06. Mai 2024 bekanntgegebenen Erwerb einer Gesellschaft mit 17 Retail-Shops. Der Vorstand verfolgt die Rückabwicklung der Vereinbarungen.

 

Diese Entscheidung hat keine Auswirkungen auf potenzielle Ankäufe weiterer Retail-Netzwerke.

 

Mitteilende Person:

Christian Gruber, Vorsitzender des Vorstands

 

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag



Ende der Insiderinformation

22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200QG00R11VCOUR60
EQS News ID: 2420704

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2420704  22.10.2026 CET/CEST

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