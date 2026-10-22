EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Vorstand ordnet Segment Equity neu

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Fusion/Bedeutende Verträge

pferdewetten.de AG: Vorstand ordnet Segment Equity neu



22.10.2026 / 19:03 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

pferdewetten.de AG: Vorstand ordnet Segment Equity neu

Düsseldorf, 22. Oktober 2026 – Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute beschlossen, im Segment Equity vereinbarte Käufe von Sportwetten-Shops nicht weiterzuverfolgen. Dies betrifft unter anderem den mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 06. Mai 2024 bekanntgegebenen Erwerb einer Gesellschaft mit 17 Retail-Shops. Der Vorstand verfolgt die Rückabwicklung der Vereinbarungen.

Diese Entscheidung hat keine Auswirkungen auf potenzielle Ankäufe weiterer Retail-Netzwerke.

Mitteilende Person:

Christian Gruber, Vorsitzender des Vorstands

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag