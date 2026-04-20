Philion Aktie

Philion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1X3WF / ISIN: DE000A1X3WF3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.04.2026 11:45:14

EQS-Adhoc: Philion SE: Insolvenzplan/Veröffentlichung Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr zum 30.11.2021/Zeitplan Erstellung Jahresabschlüsse

EQS-Ad-hoc: Philion SE / Schlagwort(e): Insolvenz
Philion SE: Insolvenzplan/Veröffentlichung Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr zum 30.11.2021/Zeitplan Erstellung Jahresabschlüsse

20.04.2026 / 11:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Philion SE informiert über Zeitplan zur Veröffentlichung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2021–2024 und veröffentlicht (vorläufige und ungeprüfte) Finanzkennzahlen für 2021.

Über das Vermögen der Philion SE wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Der Insolvenzverwalter veröffentlicht heute ausgewählte vorläufige und ungeprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr zum 30.11.2021.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ergeben sich auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Finanzkennzahlen folgende Eckdaten:

 

Umsatz: 6.101,26 €

Ergebnis Jahresfehlbetrag 696.993,39 €

Bilanzsumme: 8.214.315,22 €

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag: 8.214.315,22 €

 

Diese Zahlen sind vorläufig. Sie basieren auf dem aktuellen Stand der internen Rechnungslegung und werden derzeit von einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Änderungen im Zuge der weiteren Abschlussarbeiten sowie der Abschlussprüfung können daher nicht ausgeschlossen werden.

Der Insolvenzverwalter der Philion SE geht derzeit davon aus, die vollständigen vorläufigen (ungeprüften) Zahlen für die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 bis Ende April 2026 vorlegen zu können.

Ein konkreter Termin für die Veröffentlichung der geprüften Jahresabschlüsse kann derzeit noch nicht benannt werden. Der Insolvenzverwalter der Philion SE erwartet jedoch, die geprüften Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 im Laufe des Monats Mai 2026 veröffentlichen zu können.

Hinweis:

Aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens können sich Verzögerungen im Aufstellungs- und Prüfungsprozess ergeben.

 

Kontakt:

Insolvenzverwalter Joachim Voigt-Salus

VOIGT SALUS. Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter

berlin@voigtsalus.de



Ende der Insiderinformation

20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Philion SE
Wallstr. 15 a
10179 Berlin
Deutschland
ISIN: DE000A1X3WF3
WKN: A1X3WF
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Frankfurt, Tradegate BSX
EQS News ID: 2311108

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2311108  20.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Philion SE Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu Philion SE Inhaber-Akt

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Philion SE Inhaber-Akt 0,07 0,00% Philion SE Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwachem Wochenstart -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Verluste. Die Börsen in Fernost nahmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen