Philion Aktie
WKN DE: A1X3WF / ISIN: DE000A1X3WF3
|
28.11.2025 14:45:13
EQS-Adhoc: Philion SE: Philion SE informiert über Zeitplan zur Veröffentlichung der aus-stehenden Jahresabschlüsse 2021–2024
|
EQS-Ad-hoc: Philion SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Philion SE / Schlagwort(e): Insolvenz Philion SE: Insolvenzplan/Zeitplan Erstellung Jahresabschlüsse
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR
Philion SE informiert über Zeitplan zur Veröffentlichung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2021–2024
Es ist beabsichtigt, die ausstehenden Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2021 bis 2024 der Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) bis spätestens 28. Februar 2026 fertigzustellen. Die Gesellschaft befindet sich seit dem Jahr 2022 in einem eröffneten Insolvenzverfahren, das durch den Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus, betreut wird und in einen Insolvenzplan münden soll. Seit Verfahrenseröffnung ergaben sich – neben der laufenden Verwertung der Aktiva zugunsten der Insolvenzmasse – keine neuen kursrelevanten Tatsachen für die Aktionäre. Nach aktueller Einschätzung sind weder Ausschüttungen noch Entschädigungen an bestehende Aktionäre aus der Insolvenzmasse oder aus einer Verwertung der Aktien zu erwarten.
Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 werden jeweils mit Fertigstellung sukzessive und – soweit rechtlich zulässig jeweils vorausgehend ungeprüft – veröffentlicht werden.
Es ist derzeit davon auszugehen, dass aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens und der bestehenden Vermögenslage weiterhin keine wesentlichen kursrelevanten Entwicklungen zu erwarten sind.
Kontakt:
Insolvenzverwalter Joachim Voigt-Salus
VOIGT SALUS. Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter
Ende der Insiderinformation
Ende der Insiderinformation
28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Philion SE
|Wallstr. 15 a
|10179 Berlin
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A1X3WF3
|WKN:
|A1X3WF
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt
|EQS News ID:
|2237492
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2237492 28.11.2025 CET/CEST
