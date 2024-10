EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: Marktentwicklung im zweiten Halbjahr hinter den Erwartungen; Guidance 2024 aufgehoben; Pierer Mobility AG verkleinert Vorstand auf Doppelspitze

EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Personalie

Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Wels, 21. Oktober 2024 PIERER Mobility AG: Marktentwicklung im zweiten Halbjahr hinter den Erwartungen; Guidance 2024 aufgehoben; Pierer Mobility AG verkleinert Vorstand auf Doppelspitze Die schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen halten länger an als angenommen. Die europäische Wirtschaft stagniert, wobei sich insbesondere der wichtige deutsche Markt in einer Rezession befindet. In den USA ist die Kaufkraft der Konsumenten aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten und infolge der langen Phase teurer Konsumkredite weiterhin niedrig.

Segment Motorrad: US-Gesamtmarkt rückläufig, Europa verliert an Dynamik Die zweite Jahreshälfte der PIERER Mobility ist in der Regel von einem margenstarken Produktmix, speziell im Offroad-Bereich, gekennzeichnet. Die vorliegenden Zulassungsdaten für den Motorrad-Gesamtmarkt in den USA für den Zeitraum Jänner bis September 2024 zeigen jedoch einen Rückgang um 6,3 %. Der Monat September war zudem mit einem Rückgang um 14,6 % der schwächste seit Jänner 2024 und es kann somit nicht von einer raschen Erholung ausgegangen werden. In Europa liegen die Zulassungsdaten für den Motorrad-Gesamtmarkt von Jänner bis September 2024 durch Anstiege im Niedrigpreissegment auf Vorjahresniveau. Sie zeigen jedoch eine abschwächende Dynamik. Trotz der leichten Reduktion der Lagerbestände bleibt der weitere Lagerabbau eine wichtige Zielsetzung. Die PIERER Mobility bekennt sich allerdings weiter klar dazu, die Händler und Zulieferbetriebe als strategische Partner in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Durch diesbezügliche Maßnahmen stieg das Working Capital und folglich die Nettoverschuldung und die Zinsaufwände des Unternehmens.

Segment Fahrrad: Restrukturierung ist voll im Gange, Lagerabbau dauert an Die bilanzielle Restrukturierung wird im Jahr 2024 abgeschlossen. Dabei wird es zu einem höher als ursprünglich angenommenen zusätzlichen außerordentlichen Abwertungsbedarf kommen. Die Senkung der Kostenstruktur im Kerngeschäft mit einer Reduktion des Headcounts sowie die Zusammenlegung sämtlicher F&E-Tätigkeiten für die Konzernmarken wurde bereits zum großen Teil umgesetzt. Die Redimensionierung des gesamten Fahrradbereichs wird im Jahr 2025 konsequent weitergeführt. Ziel ist es, den Fahrradbereich mit einem auf Nischen und Premium fokussierten Geschäftsmodell profitabel weiterzuführen. Guidance 2024 aufgehoben Diese Gegebenheiten führen dazu, dass die PIERER Mobility, sowohl hinsichtlich der Höhe des Umsatzes und des Ergebnisses, als auch hinsichtlich der Reduktion des Working Capitals und der Nettoverschuldung im laufenden Geschäftsjahr hinter den Erwartungen bleiben wird und die Guidance für das Geschäftsjahr 2024 aufhebt. Bis Jahresende erfolgt zudem eine neuerliche Überprüfung hinsichtlich nicht zahlungswirksamer Wertanpassungen. PIERER Mobility AG verkleinert Vorstand auf Doppelspitze Im Zuge der Neuaufstellung der PIERER Mobility wird der Vorstand der börsenotierten Beteiligungsholding von sechs auf zwei Personen verkleinert: Stefan Pierer (CEO) und Gottfried Neumeister (Co-CEO). Für weitere Informationen: Investor Relations Hans Lang Tel.: +43 676 4140945 Email: ir@pierermobility.com Website: https://www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz) 41860974; Wertpapierkürzel: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



