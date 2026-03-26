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26.03.2026 15:02:13

EQS-Adhoc: Pittler Maschinenfabrik AG: Einzel- und Konzernergebnis zum 31.12.2025 voraussichtlich unter Prognose

EQS-Ad-hoc: Pittler Maschinenfabrik AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Pittler Maschinenfabrik AG: Einzel- und Konzernergebnis zum 31.12.2025 voraussichtlich unter Prognose

26.03.2026 / 15:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

PITTLER Maschinenfabrik AG: Einzel- und Konzernergebnis zum 31.12.2025 voraussichtlich unter Prognose

Frankfurt am Main, 26. März 2026 – Der Vorstand der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft (ISIN DE0006925001, die „PITTLER AG“) hat heute festgestellt, dass die Prognosen für das Einzel- und das Konzernergebnis der PITTLER AG für das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich unterschritten werden.

Der Vorstand erwartet für das Einzelergebnis der PITTLER AG im Geschäftsjahr 2025 nunmehr ein negatives Ergebnis in Höhe von ca. -80 TEUR. Für das Konzernergebnis der PITTLER AG wird im Geschäftsjahr 2025 nunmehr ein positives Ergebnis (Periodenergebnis) in Höhe von ca. 623 TEUR erwartet. Bisher wurden für die PITTLER AG ein ausgeglichenes Ergebnis und für den Konzern ein Ergebnis in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR erwartet. 

Die erwartete Ergebnisverschlechterung im Jahresabschluss der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft ist vor allem auf einen Sondereffekt aus Prüfungs- und Beratungsleistungen zurückzuführen.

Im Konzernabschluss ist die erwartete Ergebnisverschlechterung zusätzlich zu dem zuvor genannten Sondereffekt auf das unter den Erwartungen liegende Ergebnis im Segment Präzisionswerkzeuge zurückzuführen.

 

 

 

 

 



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pittler Maschinenfabrik AG
Friedrich-Ebert-Anlage 3
60327 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 24 000 858
Fax: +49 (0)69 24 000 849
E-Mail: mh@pittler-maschinenfabrik.de
Internet: www.pittler-maschinenfabrik.de
ISIN: DE0006925001
WKN: 692500
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München
EQS News ID: 2298636

 
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2298636  26.03.2026 CET/CEST

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