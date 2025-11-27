PlanetHome Investment Aktie
WKN DE: A1A60A / ISIN: DE000A1A60A2
|
27.11.2025 15:18:33
EQS-Adhoc: PlanetHome Investment AG: Anfechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss vom 26.09.2025 erhoben
|
EQS-Ad-hoc: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Rechtssache
PlanetHome Investment AG: Anfechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss vom 26.09.2025 erhoben
Berlin, 27.11.2025 - Anfechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss vom 26.09.2025 erhoben
Das Landgericht Berlin II hat der PlanetHome Investment AG (Stammaktien: ISIN DE000A1A60A2, Inhaber-Vorzugsaktien: ISIN DE000A1A60B0) mitgeteilt, dass gegen den auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. September 2025 gefassten Beschluss zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft sowie Beschlussfassung über entsprechende Anpassung von § 5 der Satzung) zwei Anfechtungsklagen erhoben worden sind. Gegen die übrigen Tagesordnungspunkte liegen bislang keine Anfechtungsklagen vor.
Kontakt:
Michael Kindl
PlanetHome Investment AG
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin
T +49 (0) 30 555 728 550
info@planethome-invest.com
Ende der Insiderinformation
27.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|
2236920 27.11.2025 CET/CEST
