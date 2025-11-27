PlanetHome Investment Aktie

WKN DE: A1A60A / ISIN: DE000A1A60A2

27.11.2025 15:18:33

EQS-Adhoc: PlanetHome Investment AG: Anfechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss vom 26.09.2025 erhoben

EQS-Ad-hoc: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Rechtssache
PlanetHome Investment AG: Anfechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss vom 26.09.2025 erhoben

27.11.2025 / 15:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PlanetHome Investment AG: Anfechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss vom 26.09.2025 erhoben

Berlin, 27.11.2025 - Anfechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss vom 26.09.2025 erhoben
Das Landgericht Berlin II hat der PlanetHome Investment AG (Stammaktien: ISIN DE000A1A60A2, Inhaber-Vorzugsaktien: ISIN DE000A1A60B0) mitgeteilt, dass gegen den auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. September 2025 gefassten Beschluss zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft sowie Beschlussfassung über entsprechende Anpassung von § 5 der Satzung) zwei Anfechtungsklagen erhoben worden sind. Gegen die übrigen Tagesordnungspunkte liegen bislang keine Anfechtungsklagen vor.
Kontakt: 

Michael Kindl 
PlanetHome Investment AG 
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin 
T +49 (0) 30 555 728 550
info@planethome-invest.com 

 


Ende der Insiderinformation

27.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PlanetHome Investment AG
Kurfürstendamm 195
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30555728550
E-Mail: info@planethome-invest.com
Internet: www.planethomeinvest.de
ISIN: DE000A1A60A2, DE000A1A60B0
WKN: A1A60A , A1A60B
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
EQS News ID: 2236920

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2236920  27.11.2025 CET/CEST

