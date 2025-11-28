Plan Optik Aktie

28.11.2025 13:38:03

EQS-Adhoc: PLANOPTIK AG: Ausblick Jahreszahlen 2025 

EQS-Ad-hoc: PLANOPTIK AG / Schlagwort(e): Prognose
PLANOPTIK AG: Ausblick Jahreszahlen 2025 

28.11.2025 / 13:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


PLANOPTIK AG: Ausblick Jahreszahlen 2025 
 
Der PLANOPTIK Konzern wird das Geschäftsjahr 2025 aller Voraussicht nach mit Umsatzerlösen zwischen 11 und 12 Mio. Euro und damit leicht unterhalb des Vorjahres abschließen. Im Geschäftsjahr 2024 hatte PLANOPTIK im Konzern Umsatzerlöse in Höhe von EUR 11,9 Mio. Euro erzielt. 
 
Die länger als erwartet anhaltenden schlechten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben bislang ein Wachstum des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahr verhindert. So konnten auch die neuen Kundenbeziehungen die negative Entwicklung im Bestandsgeschäft noch nicht hinreichend kompensieren. 
 
In Folge der niedrigen Umsätze und der hohen Aufwendungen für die geplante Expansion, für die strukturelle Vereinfachung und vor allem für den Wechsel in den Regulierten Markt sowie für die Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS wird aus heutiger Sicht für das laufende Geschäftsjahr 2025 im Konzern ein leicht negatives Ergebnis vor Steuern erwartet.  
Kontakt:
Stefan Thoma
PLANOPTIK AG
Ueber der Bitz 3
D-56479 Elsoff
 
Telefon: +49 (0)2664 5068 52
investor.relations@planoptik.com
Über PLANOPTIK
 
Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.
 
Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten für viele Jahre sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.
 

 



