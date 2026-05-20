PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
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20.05.2026 13:00:24
EQS-Adhoc: PNE AG beschließt Anleiheemission
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EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Ad Hoc-Meldung
PNE AG beschließt Anleiheemission
Cuxhaven, 20. Mai 2026 – Der Vorstand der PNE AG hat heute mit entsprechender Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im zweiten Quartal 2026 eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 65 Mio. EUR zu emittieren (ISIN DE000A460J75). Der für die Durchführung des entsprechenden Angebots erforderliche Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am morgigen Tag von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) gebilligt. Die Emission wird begleitet von der IKB Deutsche Industriebank AG. Es ist vorgesehen, die Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.
Die Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro eingeteilt ist, hat eine Laufzeit vom 18. Juni 2026 bis zum 18. Juni 2031. Der Zinssatz liegt innerhalb der Zinsspanne von 6,750% bis 7,750% und wird voraussichtlich am 11. Juni 2026 endgültig festgelegt. Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen werden in Deutschland, Österreich und Luxemburg öffentlich angeboten und können während des Angebotszeitraums vom 22. Mai 2026 bis zum 10. Juni 2026 über die Website der PNE AG und vom 26. Mai 2026 bis zum 11. Juni 2026 über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG zeichnen. Zudem erfolgt ein Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bis zum 23. Juni 2027 laufenden Unternehmensanleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VJW3). Das Umtauschangebot beginnt am 22. Mai 2026 und endet am 9 Juni 2026. Weitere Einzelheiten sind dem Wertpapierprospekt zu entnehmen.
Ziel dieser vorzeitigen Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2022/2027 ist insbesondere die Verbesserung der Finanzierungsstruktur, insbesondere der Fälligkeitenstruktur des Fremdkapitals und der Verfügbarkeit des Emissionserlöses bis zur Fälligkeit 2031. Zudem soll der Emissionserlös – nach Abzug der Kosten – für allgemeine Zwecke des operativen Geschäfts, wie etwa die Projektentwicklung oder die Zwischenfinanzierung bei der Projektrealisierung, verwendet werden.
Kontakt:PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com
PNE AG
Head of Investor Relations
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Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com
Ende der Insiderinformation
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|PNE AG
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|ISIN:
|DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
|WKN:
|A0JBPG, A30VJW
|Indizes:
|SDAX,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2330626
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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