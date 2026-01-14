EQS-Adhoc: PNE reduziert Ertragserwartung für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Prognose/ Gewinnwarnung

14.01.2026 / 16:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad Hoc-Meldung

PNE reduziert Ertragserwartung für das Geschäftsjahr 2025

Cuxhaven, 14. Januar 2026 – Der PNE-Konzern erwartet nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr ein Konzern-EBITDA zwischen € 45 Mio. und € 60 Mio.; nach der zuletzt veröffentlichten Guidance ging der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 noch von einem Konzern-EBITDA von € 70 Mio. bis € 110 Mio. aus.

Hintergrund sind Wertberichtigungen in der Projektpipeline aufgrund der wesentlich veränderten Marktbedingungen, vor allem in den internationalen Märkten Kanada, Spanien und Rumänien. Bereinigt um die jetzt zu erwartenden Wertberichtigungen würde das Konzern-EBITDA 2025 zwischen € 70 Mio. und € 80 Mio. und damit innerhalb der bisherigen Guidance liegen. Die Wertberichtigungen haben keine Auswirkung auf die Liquidität der PNE AG. Aus Sicht des Vorstands sind mit den jetzt anstehenden Wertberichtigungen alle erkennbaren Risiken für die Bewertung der Projektpipeline berücksichtigt.

Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 und den testierten Konzernabschluss wird PNE am 26. März 2026 veröffentlichen.



