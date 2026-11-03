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03.11.2026 15:35:13

EQS-Adhoc: POB AG bestätigt EBITDA-Prognose und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

EQS-Ad-hoc: POB AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
POB AG bestätigt EBITDA-Prognose und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

03.11.2026 / 15:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

POB AG bestätigt EBITDA-Prognose und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Mannheim, 3. November 2026 – Die KI-fokussierte Beteiligungsholding POB AG (vormals Performance One AG, ISIN: DE000A12UMB1) bestätigt ihre Prognose für das konsolidierte EBITDA des Geschäftsjahres 2026 in einer Bandbreite von 0,3 bis 0,6 Mio. Euro und passt zugleich ihre Prognose für die Konzernumsatzerlöse auf 8,5 bis 9,0 Mio. Euro an (zuvor: 10,3 bis 10,8 Mio. Euro).

Angesichts der weiterhin bestehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten setzt die Gesellschaft verstärkt auf Profitabilität statt Umsatzvolumen. Dies gilt insbesondere für die Tochtergesellschaft Performance One GmbH, die sich im aktuellen konjunkturellen Umfeld noch stärker auf margenstarke Projekte und eine ertragsorientierte Geschäftsentwicklung ausrichtet.

Neben dem verbesserten Projektmix tragen bereits realisierte Kosteneinsparungen sowie Effizienzsteigerungen durch den verstärkten Einsatz von KI in operativen Prozessen dazu bei, die Ergebniseffekte der rückläufigen Erlöse zu kompensieren.

Mitteilende Person:
Denis Lademann, Vorstand

Pressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
IR4value GmbH
0211/17804720
frank.ostermair@ir4value.de
linh.chung@ir4value.de

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.



Ende der Insiderinformation

03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: POB AG
S6, 35
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0621/58679490
Internet: https://pob.ag/
ISIN: DE000A12UMB1, DE000A46ZZB0
WKN: A12UMB, A46ZZB
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 391200D52H4LDIJVCZ45
EQS News ID: 2427654

 
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2427654  03.11.2026 CET/CEST

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