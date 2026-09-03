Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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03.09.2026 20:36:53
EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Supervisory board of Volkswagen AG approves comprehensive transformation roadmap of Volkswagen Group
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EQS-Ad-hoc: Porsche Automobil Holding SE / Key word(s): Other
At its meeting today, the supervisory board of Volkswagen AG, Wolfsburg, unanimously approved a comprehensive transformation roadmap proposed by the board of management for the Volkswagen Group.
Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, welcomes this decision and intends to continue to support the transformation efforts of the board of management of its core investment, Volkswagen AG.
Contact:
Karsten Hoeldtke
Head of Investor Relations
+49-711-911-11023
karsten.hoeldtke@porsche-se.com
End of Inside Information
03-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Porsche Automobil Holding SE
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Germany
|Phone:
|+49 (0)711 911-11023
|Fax:
|+49 (0)711 911-11819
|E-mail:
|InvestorRelations@porsche-se.com
|Internet:
|www.porsche-se.com
|ISIN:
|DE000PAH0038, XS2615940215 , XS2643320018, XS2643320109, XS2802891833, XS2802892054
|WKN:
|PAH003
|Indices:
|MDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (General Standard), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover; Luxembourg Stock Exchange
|LEI Code:
|52990053Z17ZYM1KFV27
|EQS News ID:
|2393492
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2393492 03-Sep-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|28,85
|5,18%
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