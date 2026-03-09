PRO DV Aktie

PRO DV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4096T / ISIN: DE000A4096T1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 10:15:23

EQS-Adhoc: PRO DV AG: vorläufige Geschäftszahlen 2025 und strategische Erweiterung

EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
PRO DV AG: vorläufige Geschäftszahlen 2025 und strategische Erweiterung

09.03.2026 / 10:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRO DV AG - vorläufige Geschäftszahlen 2025 und strategische Erweiterung

Dortmund, 09. März 2026

Die PRO DV AG (ISIN DE000A4096T1/ WKN A4096T) hat den vorläufigen Berechnungen entsprechend das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 4.089 T€ (Vorjahr: 3.739 T€) abgeschlossen. Das EBITDA lag bei -175 T€ (Vorjahr: 181 T€) und das EBIT bei -191 T€ (Vorjahr: 73 T€).

Im Herbst des Geschäftsjahres investierte unser Unternehmen im Rahmen der sanierenden Übertragung des operativen Geschäfts der Firma NETFOX AG, Kleinmachnow, in den Aufbau einer zusätzlichen Geschäftsstelle in Potsdam. Mit der Übernahme waren Investitionen und Aufwendungen für Sanierung in Höhe von 194 T€ verbunden. Durch diese Maßnahme konnten wir das Unternehmen um ein Team von Spezialisten sowie aussichtsreiche Kunden- und Partnerverträge in der zukunftsträchtigen Netzwerk- und Infrastruktursparte in der Informationssicherheit erweitern. Während die strukturelle Integration des Geschäfts weitgehend im Jahr 2025 abgeschlossen werden konnte, werden wir in 2026 weiter investieren, um das Synergiepotenzial auszuschöpfen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Situation gehen wir von einem steigenden Investitionsbedarf in allen Bereichen der KRITIS Sektoren aus. Für das Jahr 2026 erwarten wir daher weiter steigende Umsätze und ein leicht positives Ergebnis sowie eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.

Der Geschäftsbericht 2025 wird am 23. März 2026 veröffentlicht.

Der Vorstand

 


Über PRO DV

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN A4096T/ISIN DE000A4096T1) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Potsdam. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden aller KRITIS Branchen realisiert. Das Thema Informationssicherheit (ISMS) ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).

PRO DV AG
Hauert 12
44227 Dortmund

Telefon: +49 231 449919-11
E-Mail: ir@prodv.de

Diese Presseinformation ist zur Veröffentlichung freigegeben. Beleg erbeten. –

Diese Presseinformation finden Sie im Internet unter www.prodv.de


Kontakt:
Gregor Steverding
Vorstand (CEO)
Telefon: 0231 44991911
E-Mail: gregor.steverding@prodv.de


Ende der Insiderinformation

09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PRO DV AG
Hauert 12
44227 Dortmund
Deutschland
Telefon: 0231 449919-11
E-Mail: ir@prodv.de
Internet: www.prodv.de
ISIN: DE000A4096T1
WKN: A4096T
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2287840

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2287840  09.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PRO DV AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

mehr Nachrichten

Analysen zu PRO DV AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PRO DV AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung 2,12 2,91% PRO DV AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen