BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
26.02.2026 09:38:03
EQS-Adhoc: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2025/2026
|
EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Nach dem Ausscheiden aus den Play-Offs der UEFA-Champions League am gestrigen Abend und dem damit erfolgten Wegfall der geplanten Ergebnispotentiale aus diesem Wettbewerb ändert Borussia Dortmund seine mit dem Konzernlagebericht zum 30.06.2025 veröffentlichte Ergebnisprognose nunmehr auf einen Konzernjahresfehlbetrag zwischen TEUR -12.000 bis TEUR -22.000 (bisher TEUR -5.000 bis 5.000 TEUR).
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
