BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 09:38:03

EQS-Adhoc: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2025/2026

EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2025/2026

26.02.2026 / 09:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nach dem Ausscheiden aus den Play-Offs der UEFA-Champions League am gestrigen Abend  und dem damit erfolgten Wegfall der geplanten Ergebnispotentiale aus diesem Wettbewerb ändert Borussia Dortmund seine mit dem Konzernlagebericht zum 30.06.2025 veröffentlichte Ergebnisprognose nunmehr auf einen Konzernjahresfehlbetrag zwischen TEUR -12.000 bis TEUR -22.000 (bisher TEUR -5.000 bis 5.000 TEUR).

Diese neue Prognose steht unter dem Vorbehalt werterhellender Tatsachen bis zum Abschluss der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie der im Zuge der Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025/2026 etwaig nach dem Bilanzstichtag gewonnenen Erkenntnisse.

Dortmund, den 26. Februar 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

 

Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations


Ende der Insiderinformation

26.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail: aktie@bvb.de
Internet: https://aktie.bvb.de/
ISIN: DE0005493092
WKN: 549309
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2281922

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281922  26.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Nachrichten