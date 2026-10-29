ProSiebenSat.1 Media Aktie

ProSiebenSat.1 Media für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.10.2026 19:25:24

EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Media SE erwartet leichten Rückgang des organischen Umsatzes, bekräftigt aber EBITDA-Wachstumsausblick

EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal
ProSiebenSat.1 Media SE erwartet leichten Rückgang des organischen Umsatzes, bekräftigt aber EBITDA-Wachstumsausblick

29.10.2026 / 19:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Unterföhring, 29. Oktober 2026. Vor dem Hintergrund eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und des privaten Konsums, der hinter der von den Wirtschaftsforschungsinstituten erwarteten Dynamik zurückbleibt, hat der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE seine Erwartung für den Konzernumsatz auf organischer Basis angepasst. Der Konzern rechnet nun auf Jahressicht mit einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes auf organischer Basis, nachdem er bisher von einem leichten Wachstum ausgegangen war (2025 bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen: 3.381 Mio Euro).

Mit einer nachhaltig schlanken Kostenstruktur und einem disziplinierten Cash Management erwartet ProSiebenSat.1, den zuvor genannten Rückgang der organischen Umsatzerlöse auszugleichen und damit die Grundlage für weiteres profitables Wachstum zu legen. Daher bestätigt der Konzern seinen Ausblick für alle anderen bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2026: ProSiebenSat.1 rechnet beim EBITDA mit einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2025: 241 Mio Euro), während für den Konzernumsatz ein moderater Rückgang erwartet wird (2025: 3.675 Mio Euro). Zudem erwartet der Konzern zum Jahresende 2026 eine stabile Entwicklung der Netto-Finanzverschuldung (2025: 1.343 Mio Euro) und strebt für den Verschuldungsgrad weiterhin eine Bandbreite von 3,0x bis 3,5x an (2025: 3,3x).
Kontakt:
Stefanie Rupp-Menedetter
Chief Communications Officer

ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring
Tel. +49 89 950 725 98
Mobil +49 17 283 527 03

Stefanie.Rupp@prosiebensat1.com


Ende der Insiderinformation

29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9507-2598
Fax: +49 (0)89 9507-92598
E-Mail: Stefanie.Rupp@prosiebensat1.com
Internet: www.prosiebensat1.com
ISIN: DE000PSM7770
WKN: 777117
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 529900NY0WWQUKOMWQ37
EQS News ID: 2424942

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2424942  29.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

mehr Nachrichten

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

mehr Analysen
11.08.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
06.08.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 ProSiebenSat.1 Media Underperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ProSiebenSat.1 Media SE 3,10 -1,90% ProSiebenSat.1 Media SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:19 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:15 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen