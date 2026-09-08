PSI Software Aktie
WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9
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08.09.2026 09:46:23
EQS-Adhoc: PSI Software SE and Zest Bidco GmbH enter into delisting agreement; public delisting acquisition offer announced
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EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Key word(s): Mergers and Acquisitions / Takeover Offer
PSI Software SE and Zest Bidco GmbH enter into delisting agreement; public delisting acquisition offer announced
End of Inside Information
08-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Germany
|Phone:
|+49 (0)30 2801-0
|Fax:
|+49 (0)30 2801-1000
|E-mail:
|ir@psi.de
|Internet:
|www.psi.de
|ISIN:
|DE000A0Z1JH9
|WKN:
|A0Z1JH
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900OS5AIRXC3T2J37
|EQS News ID:
|2395322
|End of Announcement
|EQS News Service
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2395322 08-Sep-2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
|PSI Software AG
|45,10
|0,67%