PSI Software Aktie

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WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9

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08.09.2026 09:46:23

EQS-Adhoc: PSI Software SE and Zest Bidco GmbH enter into delisting agreement; public delisting acquisition offer announced

EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Key word(s): Mergers and Acquisitions / Takeover Offer
PSI Software SE and Zest Bidco GmbH enter into delisting agreement; public delisting acquisition offer announced

08-Sep-2026 / 09:46 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

PSI Software SE and Zest Bidco GmbH enter into delisting agreement; public delisting acquisition offer announced

Berlin, 8 September 2026 – Today, PSI Software SE (“PSI” or “Company”) (ISIN: DE000A0Z1JH9, stock exchange symbol: PSAN) and its majority shareholder Zest Bidco GmbH (“Bidder”), a holding company indirectly controlled by funds managed by Warburg Pincus LLC (together “Warburg Pincus”), entered into a delisting agreement concerning PSI.

As a result of the delisting agreement, the Bidder has announced its intention to make a public delisting acquisition offer (the “Offer”) for all outstanding shares of PSI (“PSI Shares”). The Offer will provide for a cash consideration equal to the statutory minimum price, i.e., equal to the weighted average domestic stock exchange price of the PSI Share over the past six months, and for a four-week acceptance period. It will not be subject to any conditions.

The Management Board and the Supervisory Board of PSI support the Offer and intend, subject to their review of the offer document yet to be published by Warburg Pincus as part of their fiduciary duties, to recommend the acceptance of the Offer to PSI’s shareholders. Subject to the same requirement, the Management Board will apply for the delisting of PSI Shares from trading on the regulated market of the Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) before the end of the acceptance period. In addition, the Management Board will take all reasonable measures to terminate the inclusion of the PSI Shares for trading on the open market (Freiverkehr) of any other stock exchange or any other multilateral trading facility or organized trading facility, provided that the inclusion was initiated by the Company.

Contact:

PSI Software SE
Head of Investor Relations and Corporate Communications
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Germany

Phone: +49 30 2801-2727
E-mail: kpierschke@psi.de



End of Inside Information

08-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Germany
Phone: +49 (0)30 2801-0
Fax: +49 (0)30 2801-1000
E-mail: ir@psi.de
Internet: www.psi.de
ISIN: DE000A0Z1JH9
WKN: A0Z1JH
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900OS5AIRXC3T2J37
EQS News ID: 2395322

 
End of Announcement EQS News Service

2395322  08-Sep-2026 CET/CEST

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