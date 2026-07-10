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10.07.2026 16:35:43

EQS-Adhoc: PSI Software SE: Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 mit punktuell eingeschränktem Testat festgestellt; Jahresabschluss ohne Einschränkungen testiert

EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Versagung eines uneingeschränkten Testates
PSI Software SE: Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 mit punktuell eingeschränktem Testat festgestellt; Jahresabschluss ohne Einschränkungen testiert

10.07.2026 / 16:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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PSI Software SE: Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 mit punktuell eingeschränktem Testat festgestellt; Jahresabschluss ohne Einschränkungen testiert

Berlin, 10. Juli 2026 – Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 der PSI Software SE wurden heute vom Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss ist somit festgestellt. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss uneingeschränkt testiert. Das Testat des Konzernabschlusses hat er, entgegen der ursprünglichen Erwartung der PSI, mit einer punktuellen Einschränkung versehen. Grund dafür ist, dass für eine einzelne Bilanzposition in Höhe von 5 Millionen Euro Prüfungsnachweise vorliegen, die eine überwiegende Wahrscheinlichkeit des Ansatzes des Vermögenswertes bestätigen, aber aus seiner Sicht nicht ausreichend sind, um eine nahezu sichere Wahrscheinlichkeit des Bestehens der Bilanzposition zu dokumentieren. Vorstand und Aufsichtsrat sind von der zutreffenden Bilanzierung überzeugt. Die Veröffentlichung der geprüften und gebilligten Abschlüsse erfolgt, wie zuletzt angekündigt, am kommenden Montag, 13. Juli 2026.

Kontakt:

PSI Software SE
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland

Tel. +49 30 2801-2727
E-Mail: KPierschke@psi.de



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 2801-0
Fax: +49 (0)30 2801-1000
E-Mail: ir@psi.de
Internet: www.psi.de
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WKN: A0Z1JH
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