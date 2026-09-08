PSI Software Aktie
WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9
|
08.09.2026 09:46:23
EQS-Adhoc: PSI Software SE und Zest Bidco GmbH schließen Delisting-Vereinbarung ab; öffentliches Delisting-Erwerbsangebot angekündigt
|
EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
PSI Software SE und Zest Bidco GmbH schließen Delisting-Vereinbarung ab; öffentliches Delisting-Erwerbsangebot angekündigt
Ende der Insiderinformation
08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 2801-0
|Fax:
|+49 (0)30 2801-1000
|E-Mail:
|ir@psi.de
|Internet:
|www.psi.de
|ISIN:
|DE000A0Z1JH9
|WKN:
|A0Z1JH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900OS5AIRXC3T2J37
|EQS News ID:
|2395322
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2395322 08.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PSI Software AG
Analysen zu PSI Software AG
Aktien in diesem Artikel
|PSI Software AG
|45,10
|0,67%