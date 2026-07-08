PSI Software Aktie
WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9
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08.07.2026 23:08:14
EQS-Adhoc: PSI Software SE: Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschiebt sich nochmals um wenige Tage
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EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung
PSI Software SE: Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschiebt sich nochmals um wenige Tage
Ende der Insiderinformation
08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 2801-0
|Fax:
|+49 (0)30 2801-1000
|E-Mail:
|ir@psi.de
|Internet:
|www.psi.de
|ISIN:
|DE000A0Z1JH9
|WKN:
|A0Z1JH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2362992
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2362992 08.07.2026 CET/CEST
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