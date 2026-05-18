PWO Aktie
WKN: 696800 / ISIN: DE0006968001
|
18.05.2026 11:34:53
EQS-Adhoc: PWO AG: PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden
|
EQS-Ad-hoc: PWO AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden
Oberkirch, 18. Mai 2026 – Der Aufsichtsrat der PWO AG hat heute einstimmig beschlossen, Carlo Lazzarini mit Wirkung zum 1. Januar 2027 erneut für die Dauer von 5 Jahren zum Mitglied des Vorstands der PWO AG zu bestellen und ihn in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzenden zu bestätigen.
PWO AG
Kontakt:
PWO AG
Ende der Insiderinformation
18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PWO AG
|Industriestraße 8
|77704 Oberkirch
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7802 84-844
|Fax:
|+49 (0)7802 84-789
|E-Mail:
|ir@pwo-group.com
|Internet:
|www.pwo-group.com
|ISIN:
|DE0006968001
|WKN:
|696800
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2328966
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2328966 18.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PWO AG
Analysen zu PWO AG
Aktien in diesem Artikel
|PWO AG
|25,60
|-2,29%