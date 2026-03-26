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26.03.2026 14:41:13

EQS-Adhoc: Pyramid AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen

EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Pyramid AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen

26.03.2026 / 14:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pyramid AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen

München, 26.03.2026 – Der Vorstand der Pyramid AG („Pyramid“, ISIN DE000A41YDL0) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um bis zu EUR 5.766.968,00 durch Ausgabe von bis zu 5.766.968 neuen Aktien erhöht werden. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 1,38, das Bezugsverhältnis ist 1:1 (eine neue Aktie für eine bestehende Aktie).

Vorbehaltlich der Gestattung des Wertpapier-Informationsblattes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), mit der kurzfristig gerechnet wird, soll das Bezugsangebot im Bundesanzeiger am 07.04.2026 veröffentlicht werden. Als Bezugsfrist ist der Zeitraum vom 08.04.2026 bis zum 21.04.2026 vorgesehen. Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass die neuen Aktien von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (mwb) gezeichnet und den Aktionären zum Bezug angeboten werden (mittelbares Bezugsrecht).

Mit der Privatplatzierung nicht bezogener Aktien sind CapSolutions GmbH und mwb beauftragt. Der Emissionserlös soll überwiegend zur Erhöhung des Working Capitals und zu einem kleinen Teil zu einer Rückführung langfristiger Bankkredite genutzt werden.

 

Kontakt Pyramid AG:
Andreas Empl
Vorstandsvorsitzender
info@pyramid-ag.com
www.pyramid-ag.com
 

Ansprechpartner Investor Relations
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de



Ende der Insiderinformation

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pyramid AG
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Deutschland
Telefon: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
E-Mail: info@pyramid-ag.com
Internet: www.pyramid-ag.com
ISIN: DE000A41YDL0
WKN: A41YDL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2298572

 
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2298572  26.03.2026 CET/CEST

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