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WKN DE: A41YDL / ISIN: DE000A41YDL0

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24.04.2026 09:11:44

EQS-Adhoc: Pyramid AG schließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht ab und platziert insgesamt 4.015.789 neue Aktien

EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Pyramid AG schließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht ab und platziert insgesamt 4.015.789 neue Aktien

24.04.2026 / 09:11 CET/CEST
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Pyramid AG schließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht ab und platziert insgesamt 4.015.789 neue Aktien

München, 24.04.2026 – Der Vorstand der Pyramid AG („Pyramid“, ISIN DE000A41YDL0) hat heute, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals und unter Gewährung von Bezugsrechten an die Aktionäre der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 5.766.968 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,38 je Aktie durchzuführen.

Im Rahmen der Bezugsfrist vom 08.04.2026 bis zum 21.04.2026 (jeweils einschließlich) wurden von den Aktionären insgesamt 930.789 neue Aktien bezogen, entsprechend einem Bruttoemissionserlös von EUR 1.284.488,82. Während der Bezugsfrist nicht bezogene Aktien wurden anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung anderen interessierten Investoren angeboten. Dabei wurden insgesamt 3.085.000 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 4.257.300 platziert. Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung beläuft sich damit auf insgesamt 4.015.789 Aktien und einen Bruttoemissionserlös von EUR 5.541.788,82.

Die Pyramid AG hat damit ihr Ziel für die Kapitalerhöhung erreicht.

Die Lieferung der Neuen Aktien erfolgt nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft und Herstellung der Girosammelverwahrung der neuen Aktien.

 

Kontakt Pyramid AG:
Andreas Empl
Vorstandsvorsitzender
info@pyramid-ag.com
www.pyramid-ag.com
 

Ansprechpartner Investor Relations
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de



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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pyramid AG
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Deutschland
Telefon: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
E-Mail: info@pyramid-ag.com
Internet: www.pyramid-ag.com
ISIN: DE000A41YDL0
WKN: A41YDL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
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2314340  24.04.2026 CET/CEST

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