Pyramid Aktie

Pyramid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZWM / ISIN: DE000A40ZWM7

06.03.2026 10:46:54

EQS-Adhoc: Pyramid AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Pyramid AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

06.03.2026 / 10:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pyramid AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

München, 06.03.2026 – Nach vorläufigen Berechnungen hat die Pyramid AG („Pyramid“, ISIN DE000A40ZWM7) im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz in Höhe von rund EUR 74,5 Mio. (2024: EUR 68,3 Mio.) erzielt. Der vorläufige Konzernumsatz liegt damit leicht unterhalb der am 16. Oktober 2025 aktualisierten Prognose von EUR 75 Mio. bis EUR 77 Mio.

Das Konzern-EBITDA liegt nach den vorläufigen Berechnungen bei EUR 2,2 Mio. (2024: EUR 3,4 Mio.) und somit unterhalb der Prognosebandbreite von EUR 3,0 Mio. bis EUR 3,5 Mio. Dies liegt insbesondere an einem deutlichen Ergebnisrückgang im Asiengeschäft, welches zum Jahresende 2025 verkauft und in der Prognose noch mit einem positiven Ergebnisbeitrag in 2025 von etwa EUR 0,4 Mio. erwartet wurde. Bereinigt um den negativen Ergebnisbeitrag des verkauften Asien-Geschäfts liegt das Konzern-EBITDA nach den vorläufigen Geschäftszahlen bei EUR 2,7 Mio.

Die Pyramid AG behält ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 vom 31. Dezember 2025 in einer Bandbreite von EUR 87 Mio. bis EUR 93 Mio. (Konzernumsatz) und EUR 4,2 Mio. bis EUR 4,7 Mio. (Konzern-EBITDA) unverändert bei.

 

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

 

Kontakt Pyramid AG:
Andreas Empl
Vorstandsvorsitzender
info@pyramid-ag.com
www.pyramid-ag.com
ISIN: DE000A40ZWM7 | WKN: A40ZWM | Symbol: M3BK

Ansprechpartner Investor Relations
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de



Ende der Insiderinformation

06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pyramid AG
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Deutschland
Telefon: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
E-Mail: info@pyramid-ag.com
Internet: www.pyramid-ag.com
ISIN: DE000A40ZWM7
WKN: A40ZWM
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2287150

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2287150  06.03.2026 CET/CEST

