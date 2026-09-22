Pyrum Innovations Aktie
WKN DE: A2G8ZX / ISIN: DE000A2G8ZX8
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22.09.2026 19:40:53
EQS-Adhoc: Pyrum Innovations AG: Pyrum Innovations AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Prognose / Halbjahr
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Dillingen/Saar, 22. September 2026 – Die Pyrum Innovations AG (ISIN DE000A2G8ZX8,WKN A2G8ZX) („die Gesellschaft“) hat heute ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst.
Pyrum erwartet für das Gesamtjahr 2026 nunmehr einen Umsatz in einer Spanne von 4,2 Mio. € bis 5,3 Mio. € (bisher: 6,5 bis 9,5 Mio. Euro). Auf dieser Grundlage rechnet das Unternehmen zudem für das Gesamtjahr 2026 mit einem Konzern-EBIT in einer Bandbreite von rund
Ursache für die Prognoseanpassung ist die außerplanmäßige Entwicklung der Hochlaufphase der neuen Mahl- und Pelletieranlage, die nach den Umbaumaßnahmen wider Erwarten noch nicht ihr geplantes Zielniveau von 1.650 kg/h erreicht hat (aktuell: bis zu 1.250 kg/h). Ursache hierfür ist eine Einschränkung bei der Förderung des gemahlenen Materials aus den Silos in die nachgelagerten Prozessschritte. Der Lieferant der Mahl-und Pelletieranlage arbeitet an verschiedenen technischen Lösungsansätzen, um die Einschränkungen schnellstmöglich zu beheben und seine vertraglichen Pflichten gegenüber Pyrum zu erfüllen.
Der Halbjahreskonzernabschluss der Pyrum Innovations AG wird am Mittwoch, den 23. September 2026 veröffentlicht.
Kontakt
iron AG Frederic Hilke, Jonas Schneider
Tel: +49 221 9140 9737
E-Mail: pyrum@ir-on.com
Pyrum Innovations AG
Dieselstraße 8 66763 Dillingen / Saar
E-Mail: presse@pyrum.net
Ende der Insiderinformation
22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pyrum Innovations AG
|Dieselstraße 8
|66763 Dillingen/Saar
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6831 959 480
|E-Mail:
|contact@pyrum.net
|Internet:
|www.pyrum.net
|ISIN:
|DE000A2G8ZX8
|WKN:
|A2G8ZX
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale), München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120067WWD5WF229E72
|EQS News ID:
|2403484
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2403484 22.09.2026 CET/CEST
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