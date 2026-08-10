q.beyond Aktie
WKN DE: A41YDG / ISIN: DE000A41YDG0
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10.08.2026 07:29:34
EQS-Adhoc: q.beyond accelerates AI transformation and adjusts outlook for 2026 financial year
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EQS-Ad-hoc: q.beyond AG / Key word(s): Strategic corporate decision/Forecast / Full year
q.beyond accelerates AI transformation and adjusts outlook for 2026 financial year
* A definition of the key figures used can be found on Pages 27-28 of q.beyond’s 2025 Annual Report.
End of Inside Information
10-Aug-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|q.beyond AG
|Richard-Byrd-Straße 4
|50829 Cologne
|Germany
|Phone:
|+49-221-669-8724
|Fax:
|+49-221-669-8009
|E-mail:
|invest@qbeyond.de
|Internet:
|www.qbeyond.de
|ISIN:
|DE000A41YDG0
|WKN:
|A41YDG
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900DGVITE7A2L5G12
|EQS News ID:
|2379648
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2379648 10-Aug-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu q.beyond AG Nach Kapitalherabsetzung
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07:31
|EQS-News: q.beyond accelerates AI transformation (EQS Group)
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07:31
|EQS-News: q.beyond beschleunigt KI-Transformation (EQS Group)
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07:29
|EQS-Adhoc: q.beyond accelerates AI transformation and adjusts outlook for 2026 financial year (EQS Group)
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07:29
|EQS-Adhoc: q.beyond beschleunigt KI-Transformation und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an (EQS Group)
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09.08.26
|Ausblick: qbeyond verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.08.26
|EQS-News: Lünendonk Study underlines q.beyond’s 2028 Strategy: AI orchestration and sector expertise in focus (EQS Group)
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04.08.26
|EQS-News: Lünendonk-Studie unterstreicht q.beyond Strategie 2028: KI-Orchestrierung und Branchenkompetenz im Fokus (EQS Group)
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03.08.26
|EQS-News: q.beyond acquires majority stake in SAP healthcare specialist GITG (EQS Group)
Analysen zu q.beyond AG Nach Kapitalherabsetzung
Aktien in diesem Artikel
|q.beyond AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,30
|-6,25%
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