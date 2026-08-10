q.beyond Aktie

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WKN DE: A41YDG / ISIN: DE000A41YDG0

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10.08.2026 07:29:34

EQS-Adhoc: q.beyond accelerates AI transformation and adjusts outlook for 2026 financial year

EQS-Ad-hoc: q.beyond AG / Key word(s): Strategic corporate decision/Forecast / Full year
q.beyond accelerates AI transformation and adjusts outlook for 2026 financial year

10-Aug-2026 / 07:29 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

q.beyond accelerates AI transformation and adjusts outlook for 2026 financial year

Cologne, 10 August 2026. Widespread deployment of artificial intelligence is enabling IT services provider q.beyond to exploit significantly greater efficiency potential than originally expected. In view of this, the Management Board today decided to accelerate the company’s AI transformation and consistently align the organisation to the new technological and macroeconomic conditions. This also involves personnel-related measures. The accelerated AI transformation will require one-off expenses of around € 5 million to € 6 million in the 2026 financial year. Like the ongoing reluctance on the part of German SMEs to invest, these expenses will impact on the company’s full-year outlook. q.beyond now expects to generate revenues of between € 176 million and € 180 million (previously: between € 182 million and € 190 million) and EBITDA* of € 3 million to € 7 million (previously: € 10 million to € 16 million). Furthermore, the company expects to report negative consolidated net income and negative free cash flow* on a one-off basis for the 2026 financial year. In return, q.beyond expects the accelerated AI transformation to create savings of around € 7 million a year from 2027 onwards. q.beyond expects to generate positive consolidated net income again and sustainably positive free cash flow from the 2027 financial year.
 

* A definition of the key figures used can be found on Pages 27-28 of q.beyond’s 2025 Annual Report.
Notes:
This ad-hoc announcement contains forward-looking statements that are based on current expectations and forecasts on the part of the management with regard to future events. Due to risks or erroneous assumptions, actual results may deviate materially from these forward-looking statements.

About q.beyond AG:
q.beyond is the leading IT partner for SMEs. We solve the technological challenges our European customers face and make their business models fit for the future. This way, we sustainably enhance our customers’ business value. We do so by implementing sovereign IT solutions and drawing on our proprietary, certified AI data centres. Our strong team of more than 1,000 specialists combines sector expertise with technical excellence. Core focuses of our activities include public and private clouds, operating business-critical applications based on Microsoft and SAP technologies, artificial intelligence, and IT security. Publicly listed, q.beyond is present across Germany and has locations in Latvia, Spain, Romania, India, and the USA.

Contact:
q.beyond AG
Arne Thull
Head of Investor Relations/Mergers & Acquisitions
T +49 221 669-8724
invest@qbeyond.de
www.qbeyond.de



End of Inside Information

10-Aug-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: q.beyond AG
Richard-Byrd-Straße 4
50829 Cologne
Germany
Phone: +49-221-669-8724
Fax: +49-221-669-8009
E-mail: invest@qbeyond.de
Internet: www.qbeyond.de
ISIN: DE000A41YDG0
WKN: A41YDG
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900DGVITE7A2L5G12
EQS News ID: 2379648

 
End of Announcement EQS News Service

2379648  10-Aug-2026 CET/CEST

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