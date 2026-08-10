q.beyond Aktie
WKN DE: A41YDG / ISIN: DE000A41YDG0
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10.08.2026 07:29:34
EQS-Adhoc: q.beyond beschleunigt KI-Transformation und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: q.beyond AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose / Gesamtjahr
q.beyond beschleunigt KI-Transformation und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
Köln, 10. August 2026. Der flächendeckende Einsatz künstlicher Intelligenz eröffnet beim IT-Dienstleister q.beyond deutlich größere Effizienzpotenziale als ursprünglich erwartet. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute beschlossen, die KI-Transformation des Unternehmens zu beschleunigen und die Organisation konsequent auf die neuen technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auszurichten. Dies beinhaltet auch personalbezogene Maßnahmen. Die beschleunigte KI-Transformation erfordert im Geschäftsjahr 2026 einmalige Aufwendungen von rund 5 bis 6 Mio. €. Dies beeinflusst die Prognose für das Gesamtjahr ebenso wie die anhaltende Investitionszurückhaltung im deutschen Mittelstand. q.beyond erwartet nun einen Umsatz von 176 bis 180 Mio. € (bisher: 182 bis 190 Mio. €) sowie ein EBITDA* von 3 bis 7 Mio. € (bisher: 10 bis 16 Mio. €). Darüber hinaus rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 einmalig mit einem negativen Konzernergebnis sowie einem negativen Free Cashflow*. Im Gegenzug erwartet q.beyond aus der beschleunigten KI-Transformation ab 2027 Einsparungen von rund 7 Mio. € pro Jahr. Ab dem Geschäftsjahr 2027 erwartet q.beyond wieder einen Konzerngewinn sowie einen nachhaltig positiven Free Cashflow.
* Für die Definitionen der verwendeten Kennzahlen wird auf die Erläuterungen auf Seite 27 des q.beyond-Geschäftsberichts 2025 verwiesen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|q.beyond AG
|Richard-Byrd-Straße 4
|50829 Köln
|Deutschland
|Telefon:
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|Fax:
|+49-221-669-8009
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|Internet:
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|ISIN:
|DE000A41YDG0
|WKN:
|A41YDG
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|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900DGVITE7A2L5G12
|EQS News ID:
|2379648
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2379648 10.08.2026 CET/CEST
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