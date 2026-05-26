EQS-Adhoc: R. Stahl AG: Dr. Claus Bischoff legt sein Amt als Mitglied des Vorstands der R. STAHL Aktiengesellschaft mit sofortiger Wirkung nieder und scheidet zum 31. Mai 2026 aus dem Unternehmen aus.

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R. Stahl AG: Dr. Claus Bischoff legt sein Amt als Mitglied des Vorstands der R. STAHL Aktiengesellschaft mit sofortiger Wirkung nieder und scheidet zum 31. Mai 2026 aus dem Unternehmen aus.



26.05.2026 / 16:03 CET/CEST

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Dr. Claus Bischoff legt sein Amt als Mitglied des Vorstands der R. STAHL Aktiengesellschaft mit sofortiger Wirkung nieder und scheidet zum 31. Mai 2026 aus dem Unternehmen aus.

Waldenburg, 26. Mai 2026 – Der Aufsichtsrat der R. STAHL AG und Herr Dr. Claus Bischoff, Vorstandsvorsitzender, haben heute einvernehmlich vereinbart, die Zusammenarbeit zu beenden.



Herr Dr. Claus Bischoff hat sein Amt als Mitglied des Vorstands mit sofortiger Wirkung auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen niedergelegt. Zugleich wurde ein Aufhebungsvertrag über den Vorstandsdienstvertrag geschlossen, der zum Ablauf des 31. Mai 2026 endet.

Vorstandsmitglied Herr Tobias Popp wird das von Herrn Dr. Bischoff verantwortete Ressort bis auf Weiteres übernehmen.

Der Aufsichtsrat hat bereits Schritte zur weiteren Nachfolgeplanung eingeleitet.

Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl - & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2025 erwirtschafteten 1.659 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 313 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür.

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