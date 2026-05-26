R. Stahl Aktie
WKN DE: A1PHBB / ISIN: DE000A1PHBB5
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26.05.2026 16:03:04
EQS-Adhoc: R. Stahl AG: Dr. Claus Bischoff legt sein Amt als Mitglied des Vorstands der R. STAHL Aktiengesellschaft mit sofortiger Wirkung nieder und scheidet zum 31. Mai 2026 aus dem Unternehmen aus.
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EQS-Ad-hoc: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Dr. Claus Bischoff legt sein Amt als Mitglied des Vorstands der R. STAHL Aktiengesellschaft mit sofortiger Wirkung nieder und scheidet zum 31. Mai 2026 aus dem Unternehmen aus.
Waldenburg, 26. Mai 2026 – Der Aufsichtsrat der R. STAHL AG und Herr Dr. Claus Bischoff, Vorstandsvorsitzender, haben heute einvernehmlich vereinbart, die Zusammenarbeit zu beenden.
Vorstandsmitglied Herr Tobias Popp wird das von Herrn Dr. Bischoff verantwortete Ressort bis auf Weiteres übernehmen.
Der Aufsichtsrat hat bereits Schritte zur weiteren Nachfolgeplanung eingeleitet.
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Kontakt:
R. STAHL AG
Judith Schäuble
Director Corporate Communications & Investor Relations
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg (Württ.)
Deutschland
Tel. +49 7942 943-1396
investornews@r-stahl.com
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