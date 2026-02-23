R. Stahl Aktie
EQS-Adhoc: R. Stahl AG übertrifft aufgrund temporärer Effekte 2025 die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen
|
EQS-Ad-hoc: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
R. STAHL übertrifft aufgrund temporärer Effekte 2025 die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen
Waldenburg, 23.02.2026 – Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen, erzielte R. STAHL im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 313 Mio. € und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 34,4 Mio. €. Der Umsatz liegt damit leicht unter der im Juli 2025 angepassten Prognose von 320 Mio. € bis 330 Mio. €. Das EBITDA vor Sondereinflüssen übertrifft den ebenfalls im Juli angepassten Prognosekorridor von 25 Mio. € bis 30 Mio. € und liegt knapp unter dem Bereich der ersten, im April 2025 veröffentlichten Prognose (35 Mio. € bis 40 Mio. €). Das über den Erwartungen liegende EBIDTA vor Sondereinflüssen ist auf temporär positive Einmaleffekte sowie zum Jahresende hin kurzfristig erhöhten Umsatz, vor allem im Dezember 2025, zurückzuführen. Die außerordentlich positive Entwicklung des EBIDTA vor Sondereinflüssen im vierten Quartal 2025 kann nicht auf die kommenden Quartale fortgeschrieben werden und spiegelt nicht die aktuelle Unternehmensentwicklung von R. STAHL wider.
Bedingt durch das über den Erwartungen liegende Ergebnis hat die Eigenkapitalquote im Geschäftsjahr 2025 einen leichten Anstieg verzeichnet. Im Juli 2025 war das Unternehmen von einem leichten Rückgang ausgegangen.
Die ausführlichen vorläufigen Zahlen werden am 24. Februar 2026 veröffentlicht.
