R. Stahl Aktie
WKN DE: A1PHBB / ISIN: DE000A1PHBB5
|
06.02.2026 13:47:23
EQS-Adhoc: R. STAHL Aufsichtsrat wählt Prof. Dr. Peter Hofmann zum neuen Vorsitzenden
|
EQS-Ad-hoc: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
R. STAHL Aufsichtsrat wählt Prof. Dr. Peter Hofmann zum neuen Vorsitzenden
Waldenburg, 06.02.2026 – In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der R. STAHL AG die Positionen des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden neu gewählt. Die Neuwahl wurde notwendig, nachdem der Aufsichtsrat den bisherigen Vorsitzenden Herrn Peter Leischner aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen über die zukünftige Arbeit des Aufsichtsrats in derselben Sitzung zuvor von seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzenden abgewählt hat.
Mit sofortiger Wirkung hat das Organ Herrn Prof. Dr. Peter Hofmann zum neuen Vorsitzenden und Herrn Dennis Stahl zu seinem Stellvertreter gewählt. Entsprechend der Satzung des Unternehmens erfolgte die Wahl für die restliche Amtsdauer, d.h. bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2028.
Herr Prof. Dr. Hofmann ist seit 2021 ordentliches Mitglied des Aufsichtsrates, Herr Stahl wurde 2023 in den Aufsichtsrat gewählt.
Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Peter Leischner, bleibt Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ende der Amtsdauer.
Kontakt:
investornews@r-stahl.com
Ende der Insiderinformation
06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|R. Stahl AG
|Am Bahnhof 30
|74638 Waldenburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (7942) 943-0
|E-Mail:
|investornews@stahl.de
|Internet:
|www.r-stahl.com
|ISIN:
|DE000A1PHBB5
|WKN:
|A1PHBB
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2272748
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272748 06.02.2026 CET/CEST
