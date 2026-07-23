Raiffeisen Aktie

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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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23.07.2026 15:58:44

EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI and AO Raiffeisenbank (Russia) to file a claim against Rasperia in Austria

EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Key word(s): Miscellaneous
Raiffeisen Bank International AG: RBI and AO Raiffeisenbank (Russia) to file a claim against Rasperia in Austria

23-Jul-2026 / 15:58 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

RBI and AO Raiffeisenbank (Russia) to file a claim against Rasperia in Austria

Vienna, 23 July 2026. A Russian court has issued an anti-suit injunction prohibiting STRABAG SE, STRABAG SE's Austrian core shareholders, Raiffeisen Bank International AG (RBI) and its Russian subsidiary AO Raiffeisenbank from taking legal action in connection with certain Rasperia-related proceedings against Rasperia Trading Limited (Rasperia) in courts or arbitration tribunals outside of Russia. Under the terms of this anti-suit injunction, however, RBI and AO Raiffeisenbank may initiate legal proceedings against Rasperia in Austria for damages of up to EUR 2.85 billion without triggering a judicial penalty. 

In light of this verdict, the threat against RBI when filing a claim against Rasperia in Austria has been substantially reduced. Consequently, RBI intends to initiate legal proceedings for c. EUR 3.15 billion against Rasperia in Austria, in full compliance with EU sanction law, to mitigate its damages by seeking enforcement against Rasperia’s assets in Austria, including the lifting of the freeze on Rasperia’s Austrian assets. These assets which are subject to an asset freeze under EU sanctions consist of 28.5 million STRABAG SE shares, including the attached dividends for the financial years starting with 2021, and the cash distribution from STRABAG SE’s March 2024 capital reduction. AO Raiffeisenbank will join the Austrian proceedings as second claimant.

A positive outcome of the Austrian proceedings is considered by RBI’s Management Board to be highly likely, and the proceeds of the enforcement against the above-mentioned assets are expected to be received in 6 to 12 months. The legal proceedings and ensuing measures may result in costs and expenses of up to approx. EUR 150 million in 2026 for the RBI Group excluding Russia.

For further information please contact:

John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor and Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43 1 71 707 2089
www.rbinternational.com
 


End of Inside Information

23-Jul-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Austria
Phone: +43-1-71707-2089
E-mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
LEI Code: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
EQS News ID: 2370818

 
End of Announcement EQS News Service

2370818  23-Jul-2026 CET/CEST

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