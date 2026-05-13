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13.05.2026 10:45:34

EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt eine Preiserhöhung auf EUR 26,50 je Addiko-Aktie für das geplante freiwillige öffentliche Übernahmeangebot

EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt eine Preiserhöhung auf EUR 26,50 je Addiko-Aktie für das geplante freiwillige öffentliche Übernahmeangebot

13.05.2026 / 10:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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RBI beabsichtigt eine Preiserhöhung auf EUR 26,50 je Addiko-Aktie für das geplante freiwillige öffentliche Übernahmeangebot

Wien, 13. Mai 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 8. April die Absicht bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Wiener Addiko Bank AG (Addiko), die nicht von Addiko selbst gehalten werden, zu unterbreiten (Ad-hoc-Mitteilung 8. April). Die Angebotsunterlage wurde am 27. April bei der Übernahmekommission eingereicht und wird derzeit geprüft. Der ursprünglich kommunizierte Barpreis in Höhe von EUR 23,05 wird auf EUR 26,50 je Addiko-Aktie (cum Dividende 2025) erhöht.

Der erfolgreiche Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots hätte einen anfänglichen Effekt von rund minus 46 Basispunkten (bei einer Annahmequote von 75 Prozent) auf die harte Kernkapitalquote des RBI-Konzerns ohne Russland, vorbehaltlich der Eröffnungsbilanz. Im Fall des erfolgreichen Abschlusses des geplanten Carve-out hinsichtlich der Addiko Bank a.d. Beograd (Serbien), der Addiko Bank d.d. Sarajevo und der Addiko Bank d.d. Banja Luka (beide Bosnien und Herzegowina) sowie der Addiko Bank A.D. Podgorica (Montenegro) wird der endgültige Effekt insgesamt voraussichtlich bei rund minus 11 Basispunkten liegen. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com | Telefon +43-1-71 707-2089 | www.rbinternational.com

 


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13.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
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Österreich
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Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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2326956  13.05.2026 CET/CEST

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