Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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13.05.2026 10:45:34
EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt eine Preiserhöhung auf EUR 26,50 je Addiko-Aktie für das geplante freiwillige öffentliche Übernahmeangebot
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EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
RBI beabsichtigt eine Preiserhöhung auf EUR 26,50 je Addiko-Aktie für das geplante freiwillige öffentliche Übernahmeangebot
Wien, 13. Mai 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 8. April die Absicht bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Wiener Addiko Bank AG (Addiko), die nicht von Addiko selbst gehalten werden, zu unterbreiten (Ad-hoc-Mitteilung 8. April). Die Angebotsunterlage wurde am 27. April bei der Übernahmekommission eingereicht und wird derzeit geprüft. Der ursprünglich kommunizierte Barpreis in Höhe von EUR 23,05 wird auf EUR 26,50 je Addiko-Aktie (cum Dividende 2025) erhöht.
Der erfolgreiche Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots hätte einen anfänglichen Effekt von rund minus 46 Basispunkten (bei einer Annahmequote von 75 Prozent) auf die harte Kernkapitalquote des RBI-Konzerns ohne Russland, vorbehaltlich der Eröffnungsbilanz. Im Fall des erfolgreichen Abschlusses des geplanten Carve-out hinsichtlich der Addiko Bank a.d. Beograd (Serbien), der Addiko Bank d.d. Sarajevo und der Addiko Bank d.d. Banja Luka (beide Bosnien und Herzegowina) sowie der Addiko Bank A.D. Podgorica (Montenegro) wird der endgültige Effekt insgesamt voraussichtlich bei rund minus 11 Basispunkten liegen.
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John P. Carlson, CFA
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Raiffeisen Bank International AG
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