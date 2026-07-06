Raiffeisen Aktie

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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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06.07.2026 17:27:34

EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI intends to lower the minimum acceptance threshold in the voluntary public tender offer for all Addiko shares

EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Key word(s): Tender Offer
Raiffeisen Bank International AG: RBI intends to lower the minimum acceptance threshold in the voluntary public tender offer for all Addiko shares

06-Jul-2026 / 17:27 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

RBI intends to lower the minimum acceptance threshold in the voluntary public tender offer for all Addiko shares

Vienna, 6 July 2026. Raiffeisen Bank International AG (RBI) published a voluntary public tender offer to acquire control pursuant to Section 25a of the Austrian Takeover Act (ATA), addressed to the shareholders of Addiko Bank AG (Addiko), for the acquisition of all issued and outstanding no-par bearer shares of Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) (the “Offer”).
The Offer is currently subject to a voluntary minimum acceptance threshold of more than 75% of all issued Addiko shares. RBI now intends to lower the minimum acceptance threshold.

The intended amendment of the Offer was submitted to the Austrian Takeover Commission on 6 July 2026 and is currently under review.

For further information please contact:

John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com | phone +43 1 71 707 2089 | www.rbinternational.com


End of Inside Information

06-Jul-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Austria
Phone: +43-1-71707-2089
E-mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2361030

 
End of Announcement EQS News Service

2361030  06-Jul-2026 CET/CEST

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