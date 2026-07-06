Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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06.07.2026 17:27:34
EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI intends to lower the minimum acceptance threshold in the voluntary public tender offer for all Addiko shares
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EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Key word(s): Tender Offer
RBI intends to lower the minimum acceptance threshold in the voluntary public tender offer for all Addiko shares
Vienna, 6 July 2026. Raiffeisen Bank International AG (RBI) published a voluntary public tender offer to acquire control pursuant to Section 25a of the Austrian Takeover Act (ATA), addressed to the shareholders of Addiko Bank AG (Addiko), for the acquisition of all issued and outstanding no-par bearer shares of Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) (the “Offer”).
The Offer is currently subject to a voluntary minimum acceptance threshold of more than 75% of all issued Addiko shares. RBI now intends to lower the minimum acceptance threshold.
The intended amendment of the Offer was submitted to the Austrian Takeover Commission on 6 July 2026 and is currently under review.
For further information please contact:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com | phone +43 1 71 707 2089 | www.rbinternational.com
End of Inside Information
06-Jul-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Vienna
|Austria
|Phone:
|+43-1-71707-2089
|E-mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
|EQS News ID:
|2361030
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2361030 06-Jul-2026 CET/CEST
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|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|21.04.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
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