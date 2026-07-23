Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
23.07.2026 15:58:44
EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI und AO Raiffeisenbank (Russland) beabsichtigen Klage gegen Rasperia in Österreich einzureichen
|
EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Sonstiges
RBI und AO Raiffeisenbank (Russland) beabsichtigen Klage gegen Rasperia in Österreich einzureichen
Wien, 23. Juli 2026. Ein russisches Gericht hat eine Unterlassungsverfügung (Anti-Suit Injunction) erlassen, die es der STRABAG SE, den österreichischen Kernaktionären der STRABAG SE, der Raiffeisen Bank International AG (RBI) und ihrer russischen Tochter AO Raiffeisenbank untersagt, in Verbindung mit gewissen die Rasperia betreffenden Gerichtsverfahren rechtliche Schritte bei Gerichten oder Schiedsgerichten außerhalb Russlands gegen Rasperia Trading Limited (Rasperia) einzuleiten. Gemäß dieser Unterlassungsverfügung dürfen die RBI und die AO Raiffeisenbank jedoch in Österreich eine Schadenersatzklage gegen Rasperia in Höhe von bis zu EUR 2,85 Milliarden einreichen, ohne eine gerichtliche Strafe auszulösen.
Angesichts dieses Urteils hat sich das Risiko für die RBI bei der Geltendmachung von Ansprüchen gegen Rasperia erheblich verringert. Folglich beabsichtigt die RBI, in voller Übereinstimmung mit EU-Sanktionsrecht, in Österreich Klage gegen Rasperia in Höhe von ca. EUR 3,15 Milliarden einzureichen, um Schadenersatz zu erlangen und in die Vermögenswerte von Rasperia in Österreich zu vollstrecken, letzteres nach Freigabe der eingefrorenen österreichischen Vermögenswerte von Rasperia. Diese Vermögenswerte, die aufgrund von EU-Sanktionen eingefroren sind, bestehen aus 28,5 Millionen STRABAG SE-Aktien sowie Dividenden für die Geschäftsjahre ab 2021 und einer Barausschüttung aus der Kapitalherabsetzung der STRABAG SE im März 2024. Die AO Raiffeisenbank wird im österreichischen Verfahren Zweitklägerin sein.
Der Vorstand der RBI sieht ein positives Ergebnis des österreichischen Verfahrens als sehr wahrscheinlich an. Die Erlöse aus der Vollstreckung in die oben genannten Vermögenswerte werden voraussichtlich innerhalb von 6 bis 12 Monaten eingehen. Die Rechtsstreitigkeiten und damit einhergehende Maßnahmen können im Jahr 2026 zu Kosten und Aufwendungen in Höhe von bis zu rund EUR 150 Millionen für den RBI-Konzern ohne Russland führen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com | Telefon +43-1-71 707-2089 | www.rbinternational.com
Ende der Insiderinformation
23.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43-1-71707-2089
|E-Mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|EQS News ID:
|2370818
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2370818 23.07.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raiffeisen
Analysen zu Raiffeisen
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|21.04.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|21.04.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|56,40
|-2,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen wenig veräandert -- ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigt gut behauptet. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.