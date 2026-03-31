EQS-Adhoc: Readcrest Capital AG: Verkauf des Pflegeheimgeschäfts in Großbritannien

EQS-Ad-hoc: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen

Readcrest Capital AG: Verkauf des Pflegeheimgeschäfts in Großbritannien



31.03.2026 / 07:04 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Readcrest Capital AG: Verkauf des Pflegeheimgeschäfts in Großbritannien

Hamburg, den 31. März 2026 – Die Readcrest Capital AG („Gesellschaft“, ISIN DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Verträge über den vollständigen Verkauf ihres britischen Pflegeheimgeschäfts zu einem anfänglichen Kaufpreis von £ 44 Mio. (ca. EUR 50,6 Mio.) unterzeichnet hat, wobei unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Erlöse möglich sind.

Die Gesellschaft wird den Erlös zur Tilgung von Schulden, zum Erwerb kleinerer britischer Betreiber von häuslicher Pflege sowie für Investitionen in deutsche Immobilienprojekte verwenden.

Kontakt

Readcrest Capital AG

Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer – Vorstände

Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg

Tel.: +49 40 679 580-22

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www.readcrest.com