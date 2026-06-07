EQS-Adhoc: Readcrest Capital AG: Vorstand stellt Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf

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Readcrest Capital AG: Vorstand stellt Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf



07.06.2026 / 21:24 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Readcrest Capital AG: Vorstand stellt Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf

Hamburg, den 7. Juni 2026 – Der Vorstand der Readcrest Capital AG („Gesellschaft“, ISIN DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2026 ein bereinigtes EBITDA* in einer Bandbreite von EUR 8,0 Mio. bis EUR 9,0 Mio. (dieses setzt sich wie folgt zusammen: EBITDA-Beitrag der Grosvenor Health and Social Care von rund EUR 12 Mio., abzüglich des Ergebnisbeitrags der deutschen Projektentwicklungen von rund EUR 3-4 Mio.).

Die Prognose berücksichtigt die nach dem Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts angepasste Darstellung des Konzerns. Die im Portfolio verbleibende Grosvenor Health and Social Care bildet dabei weiterhin die operative Umsatz- und Cashflow-Basis. Darüber hinaus baut die Gesellschaft gezielt ihren zweiten Wachstumspfeiler – wertorientierte Immobilieninvestments mit Fokus auf aussichtsreiche Wohnungsbauprojekte in wachstumsstarken Regionen Deutschlands – aus.

Kontakt

Readcrest Capital AG

Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer – Vorstände

Hermannstrasse 40, D-20095 Hamburg

T: +49 40 679 580-22

M: info@readcrest.com

W: www.readcrest.com

* Das bereinigte EBITDA ist eine ungeprüfte, nicht nach IFRS definierte Kennzahl: Ergebnis der operativen Tätigkeit zuzüglich Abschreibungen, bereinigt um wesentliche nicht repräsentative Posten (z. B. Wertminderungen auf Forderungen/Vorräte hinzugerechnet, Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten abgezogen) und ohne die veräußerten Pflegeheime. Die Bereinigungen isolieren die zugrunde liegende operative Ertragskraft.