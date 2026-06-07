Readcrest Capital Aktie
WKN DE: A0LE3J / ISIN: DE000A0LE3J1
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07.06.2026 21:24:14
EQS-Adhoc: Readcrest Capital AG: Vorstand stellt Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf
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EQS-Ad-hoc: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Readcrest Capital AG: Vorstand stellt Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf
Hamburg, den 7. Juni 2026 – Der Vorstand der Readcrest Capital AG („Gesellschaft“, ISIN DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2026 ein bereinigtes EBITDA* in einer Bandbreite von EUR 8,0 Mio. bis EUR 9,0 Mio. (dieses setzt sich wie folgt zusammen: EBITDA-Beitrag der Grosvenor Health and Social Care von rund EUR 12 Mio., abzüglich des Ergebnisbeitrags der deutschen Projektentwicklungen von rund EUR 3-4 Mio.).
Die Prognose berücksichtigt die nach dem Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts angepasste Darstellung des Konzerns. Die im Portfolio verbleibende Grosvenor Health and Social Care bildet dabei weiterhin die operative Umsatz- und Cashflow-Basis. Darüber hinaus baut die Gesellschaft gezielt ihren zweiten Wachstumspfeiler – wertorientierte Immobilieninvestments mit Fokus auf aussichtsreiche Wohnungsbauprojekte in wachstumsstarken Regionen Deutschlands – aus.
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* Das bereinigte EBITDA ist eine ungeprüfte, nicht nach IFRS definierte Kennzahl: Ergebnis der operativen Tätigkeit zuzüglich Abschreibungen, bereinigt um wesentliche nicht repräsentative Posten (z. B. Wertminderungen auf Forderungen/Vorräte hinzugerechnet, Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten abgezogen) und ohne die veräußerten Pflegeheime. Die Bereinigungen isolieren die zugrunde liegende operative Ertragskraft.
Ende der Insiderinformation
07.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Readcrest Capital AG
|Hermannstraße 40
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)403 688 126 77
|E-Mail:
|info@readcrest.com
|Internet:
|www.readcrest.com
|ISIN:
|DE000A0LE3J1
|WKN:
|A0LE3J
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2340938
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2340938 07.06.2026 CET/CEST
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