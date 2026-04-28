EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.



28.04.2026 / 19:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.

Sevenum, die Niederlande, 28. April 2026. Redcare Pharmacy teilt mit, dass Dirk Brüse, Chief Commercial Officer (CCO), mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausscheidet. Er wird weiterhin zur Verfügung stehen, um einen geordneten Übergang sicherzustellen.

Der Prozess zur Nachfolgeregelung wurde bereits eingeleitet. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt CEO Olaf Heinrich den Verantwortungsbereich des CCO.

Kontakt:rikutis consultingThomas SchnorrenbergMobil: +49 151 46 53 13 17E-Mail: presse@shop-apotheke.com