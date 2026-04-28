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28.04.2026 19:11:04

EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.

28.04.2026 / 19:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.

Sevenum, die Niederlande, 28. April 2026. Redcare Pharmacy teilt mit, dass Dirk Brüse, Chief Commercial Officer (CCO), mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausscheidet. Er wird weiterhin zur Verfügung stehen, um einen geordneten Übergang sicherzustellen.  

Der Prozess zur Nachfolgeregelung wurde bereits eingeleitet. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt CEO Olaf Heinrich den Verantwortungsbereich des CCO.  



Kontakt:
rikutis consulting
Thomas Schnorrenberg
Mobil: +49 151 46 53 13 17
E-Mail: presse@shop-apotheke.com


Ende der Insiderinformation

28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Telefon: 0800 - 200 800 300
Fax: 0800 - 90 70 90 20
E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com
Internet: www.redcare-pharmacy.com
ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072
WKN: A2AR94, A19Y072
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2317092

 
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2317092  28.04.2026 CET/CEST

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