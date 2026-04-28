Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
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28.04.2026 19:11:04
EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.
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EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.
Sevenum, die Niederlande, 28. April 2026. Redcare Pharmacy teilt mit, dass Dirk Brüse, Chief Commercial Officer (CCO), mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausscheidet. Er wird weiterhin zur Verfügung stehen, um einen geordneten Übergang sicherzustellen.
Der Prozess zur Nachfolgeregelung wurde bereits eingeleitet. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt CEO Olaf Heinrich den Verantwortungsbereich des CCO.
Kontakt:
rikutis consulting
Thomas Schnorrenberg
Mobil: +49 151 46 53 13 17
E-Mail: presse@shop-apotheke.com
Ende der Insiderinformation
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Telefon:
|0800 - 200 800 300
|Fax:
|0800 - 90 70 90 20
|E-Mail:
|investors@redcare-pharmacy.com
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|ISIN:
|NL0012044747, DE000A19Y072
|WKN:
|A2AR94, A19Y072
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2317092
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2317092 28.04.2026 CET/CEST
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