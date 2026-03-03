Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 22:32:34

EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V. announces guidance for 2026.

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Key word(s): Forecast / Full year
Redcare Pharmacy N.V. announces guidance for 2026.

03-March-2026 / 22:32 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Redcare Pharmacy N.V. announces guidance for 2026.
 

Sevenum, the Netherlands, March 3, 2026. The Management Board of Redcare Pharmacy N.V. has determined its guidance for 2026:

  • Total revenue growth of 13% to 15%.
  • Rx revenue in Germany in excess of EUR 670 million.
  • Non-Rx revenue growth of 8% to 10%.
  • Adjusted EBITDA margin of at least 2.5%.

Contact:
rikutis consulting
Thomas Schnorrenberg
Cel: +49 151 46 53 13 17
E-Mail: presse@shop-apotheke.com


End of Inside Information

03-March-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Netherlands
Phone: 0800 - 200 800 300
Fax: 0800 - 90 70 90 20
E-mail: investors@redcare-pharmacy.com
Internet: www.redcare-pharmacy.com
ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072
WKN: A2AR94, A19Y072
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2285154

 
End of Announcement EQS News Service

2285154  03-March-2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten