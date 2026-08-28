Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
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28.08.2026 11:12:53
EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Change in the Managing Board; Peter Schmid von Linstow to become Chief Executive Officer.
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EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
Sevenum, August 28, 2026: Redcare Pharmacy's Supervisory Board has designated Peter Schmid von Linstow as member of the Managing Board and Chief Executive Officer, effective October 1, 2026. Peter Schmid von Linstow, currently Deputy Chairman of the Supervisory Board, succeeds Olaf Heinrich, who has decided to step down after three successful years as CEO. Olaf Heinrich will remain available to the company in an advisory capacity. The appointment is on the agenda of an Extraordinary General Meeting on October 14, 2026, for consultation.
Contact:
Irina Zhurba
Director Investor Relations
investors@redcare-pharmacy.com
End of Inside Information
28-Aug-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Netherlands
|Phone:
|0800 - 200 800 300
|Fax:
|0800 - 90 70 90 20
|E-mail:
|investors@redcare-pharmacy.com
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|ISIN:
|NL0012044747, DE000A19Y072
|WKN:
|A2AR94, A19Y072
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JK6UXHY1YKZ082
|EQS News ID:
|2390388
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2390388 28-Aug-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|65,65
|-2,23%
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