Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.08.2026 11:12:53

EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Change in the Managing Board; Peter Schmid von Linstow to become Chief Executive Officer.

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
Redcare Pharmacy N.V.: Change in the Managing Board; Peter Schmid von Linstow to become Chief Executive Officer.

28-Aug-2026 / 11:12 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Sevenum, August 28, 2026: Redcare Pharmacy's Supervisory Board has designated Peter Schmid von Linstow as member of the Managing Board and Chief Executive Officer, effective October 1, 2026. Peter Schmid von Linstow, currently Deputy Chairman of the Supervisory Board, succeeds Olaf Heinrich, who has decided to step down after three successful years as CEO. Olaf Heinrich will remain available to the company in an advisory capacity. The appointment is on the agenda of an Extraordinary General Meeting on October 14, 2026, for consultation. 
Contact:
Irina Zhurba
Director Investor Relations
investors@redcare-pharmacy.com


End of Inside Information

28-Aug-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Netherlands
Phone: 0800 - 200 800 300
Fax: 0800 - 90 70 90 20
E-mail: investors@redcare-pharmacy.com
Internet: www.redcare-pharmacy.com
ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072
WKN: A2AR94, A19Y072
Indices: SDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900JK6UXHY1YKZ082
EQS News ID: 2390388

 
End of Announcement EQS News Service

2390388  28-Aug-2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Analysen
26.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
31.07.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
30.07.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 65,65 -2,23% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:39 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich höher, während der deutsche Aktienmarkt sich mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen