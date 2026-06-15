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15.06.2026 16:16:44

EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Redcare Pharmacy erhöht Prognose für 2026 nach stärker als erwarteter Geschäftsentwicklung im bisherigen Quartalsverlauf.

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Redcare Pharmacy N.V.: Redcare Pharmacy erhöht Prognose für 2026 nach stärker als erwarteter Geschäftsentwicklung im bisherigen Quartalsverlauf.

15.06.2026 / 16:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Redcare Pharmacy erhöht Prognose für 2026 nach stärker als erwarteter Geschäftsentwicklung im bisherigen Quartalsverlauf.

Sevenum, die Niederlande, 15. Juni 2026. Redcare Pharmacy hat heute vorläufige Geschäftszahlen für die ersten beiden Monate des zweiten Quartals 2026 veröffentlicht. Die Geschäftsentwicklung lag über den Erwartungen. Das Wachstum beschleunigte sich sowohl gegenüber dem ersten Quartal 2026 als auch im Verlauf des zweiten Quartals.

Vor diesem Hintergrund hebt Redcare Pharmacy die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Das Unternehmen erwartet nun:

  • Konzernumsatzwachstum von 15% bis 17% (zuvor: 13% bis 15%).
  • Non-Rx Umsatzwachstum von 10% bis 12% (zuvor: 8% bis 10%).
  • Rx-Umsatz in Deutschland zwischen EUR 680 Mio. und EUR 720 Mio., entsprechend einem Wachstum von 35% bis 43% (zuvor: mehr als EUR 670 Mio.).
  • Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 2,5% und 3,0% (zuvor: mehr als 2,5%).



Kontact
Irina Zhurba
Investor Relations



Ende der Insiderinformation

15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Telefon: 0800 - 200 800 300
Fax: 0800 - 90 70 90 20
E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com
Internet: www.redcare-pharmacy.com
ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072
WKN: A2AR94, A19Y072
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2346348

 
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2346348  15.06.2026 CET/CEST

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