Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
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28.09.2026 13:48:43
EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy raises again full-year 2026 revenue guidance driven by strong Rx momentum in Germany
|
EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Key word(s): Forecast / Full year
Redcare Pharmacy raises again full-year 2026 revenue guidance driven by strong Rx momentum in Germany
Sevenum, the Netherlands, September 28, 2026. Redcare Pharmacy N.V. announces that it is raising its full-year 2026 guidance for the second time this year, driven by continued strong Rx revenue momentum in Germany.
The Company now expects:
Contact:
Irina Zhurba
Investor Relations Redcare Pharmacy
End of Inside Information
28-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Netherlands
|Phone:
|0800 - 200 800 300
|Fax:
|0800 - 90 70 90 20
|E-mail:
|investors@redcare-pharmacy.com
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|ISIN:
|NL0012044747, DE000A19Y072
|WKN:
|A2AR94, A19Y072
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JK6UXHY1YKZ082
|EQS News ID:
|2406332
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2406332 28-Sep-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|66,55
|9,91%
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