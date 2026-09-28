Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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28.09.2026 13:48:43

EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy raises again full-year 2026 revenue guidance driven by strong Rx momentum in Germany

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Key word(s): Forecast / Full year
Redcare Pharmacy raises again full-year 2026 revenue guidance driven by strong Rx momentum in Germany

28-Sep-2026 / 13:48 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Redcare Pharmacy raises again full-year 2026 revenue guidance driven by strong Rx momentum in Germany

Sevenum, the Netherlands, September 28, 2026. Redcare Pharmacy N.V. announces that it is raising its full-year 2026 guidance for the second time this year, driven by continued strong Rx revenue momentum in Germany.

The Company now expects: 

  • Total revenue growth of 16% to 18% (previously: 15% to 17%)
  • Non-Rx growth of 10% to 12% (unchanged)
  • Rx revenue in Germany between EUR 730 and 760 million, representing growth of 45% to 51% (previously: EUR 680 to 720 million, representing growth of 35% to 43%)
  • Adjusted EBITDA margin between 2.5% and 3.0% (unchanged)

 

Contact:
Irina Zhurba 
Investor Relations Redcare Pharmacy


End of Inside Information

28-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Netherlands
Phone: 0800 - 200 800 300
Fax: 0800 - 90 70 90 20
E-mail: investors@redcare-pharmacy.com
Internet: www.redcare-pharmacy.com
ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072
WKN: A2AR94, A19Y072
Indices: SDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900JK6UXHY1YKZ082
EQS News ID: 2406332

 
End of Announcement EQS News Service

2406332  28-Sep-2026 CET/CEST

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18.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,55 9,91% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

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